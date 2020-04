Ketel Marte expresa agradecimiento a Gigantes por darle oportunidad en Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís. – Ketel Marte expresó públicamente que ha sido un Gigante desde muy joven, ya que venía al Estadio Julián Javier con su tío Wilson Valdez, a quien mencionó como una persona clave en su joven carrera.

Ketel se pronunció este lunes a través de la red social Instagram en una conversación con el cronista deportivo Junior Matrillé, donde los fanáticos que estuvieron atentos también realizaron algunas preguntas al jugador.

El jugador de Arizona en las Grandes Ligas impactó a muchos al decir que es un Gigante desde pequeño y no desde que lo escogieron en el draft del año 2013.

“En verdad soy un Gigante desde pequeño, desde que venía al Estadio Julián Javier con mi tío Wilson (Valdez). Así inició mi amor por el equipo y le doy gracias a Dios que después fui drafteado por ellos en el 2013”, exclamó.

Cuando se le preguntó que había pasado la pasada temporada cuando anunció que jugaría con los Gigantes y no se pudo, Ketel mencionó que solo podía hacerlo en el round robín debido a una lesión y el equipo no pudo clasificar.

De igual manera el pelotero dejó claro que para la próxima temporada existen grandes posibilidades de que pueda uniformarse con los Gigantes del Cibao.

“Ya hablé con el gerente y dirigente de Arizona, le dije que si tengo salud deseo jugar en el invierno con los Gigante y si me escogen también representar a mí país en el Clásico Mundial”, expresó.

“Mi tío me enseño mucho, todavía es quien me entrena y le agradezco mucho todo lo que soy, Wilson ha sido clave en mi joven carrera, es como un padre para mí”, comentó.

El jugador también mencionó a los Tigres del Licey como su rival favorito, tomando en cuenta que desde pequeño siempre se ha escuchado ese equipo como uno de los mejores.

Cuando se le preguntó a Ketel quien era el jugador que ha admirado y motivado a ser mejor cada día, no dudo en responder el nombre de José Reyes.

“Ese jugador se llama José Reyes, la Melaza, sencillamente su estilo de juego y su humildad me convencieron, él fue el primero que me respondió un mensaje de Instagram cuando yo estaba en las menores, eso no se me olvidará nunca”, expresó.

Sobre Robinson Canó dijo: “Es como otro padre para mí, el me ha ayudado muchísimo, me brindó su cariño y amistad y esas cosas las tengo en mi corazón, siempre hablamos, aunque ahora estamos en equipos distintos”

