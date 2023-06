Ketel Marte está en salud y rindiendo con los D-backs

Desde el 2019, los años impares han tratado bastante bien a Ketel Marte en los Diamondbacks. Aquella temporada, el 2021 y este 2023 han sido las mejores para el infielder dominicano, cuya escuadra de Arizona ha sorprendido a muchos al encabezar la División Oeste de la Liga Nacional ahora mismo.

En cuanto a Marte, una mejor salud este año–después de un tiempo prolongado de tirones en las corvas y dolencias en la espalda—han contribuido a una sólida campaña ofensiva que nos recuerda a sus grandes aportes del 2019 y del 2021.

“Claro que sí. Estoy saludable, gracias a Dios”, dijo Marte, de 29 años, al tocar el tema. ¨Eso es lo que yo andaba buscando. Yo sé que he tenido un problema con la salud en los últimos años, pero puse un poco de mi empeño, tú sabes, y me siento súper bien. Me siento súper mejor ahora¨.

Efectivamente, Marte lleva una línea de .287/.362/.481 (OPS de .842) en 67 partidos como segunda base de los Diamondbacks, con 12 dobles, cuatro triples, 10 jonrones, 31 empujadas y OPS+ de 130.

“Él está muy motivado para lograr ciertas cosas este año”, dijo este mes el manager de los Diamondbacks, Torey Lovullo. “Ha tenido un par de años difíciles en torno a las lesiones. (Pero) su cuerpo está bien saludable (ahora). Quiere salir a rendir a un alto nivel cada día. Si lo hace, va a llegar hasta donde quiere”.

En la primera temporada de vigencia de una extensión de contrato de cinco años y US$76 millones que firmó con Arizona en el 2022, Marte ya ha expresado que un lugar adonde quisiera llegar en el 2023 es Seattle, sede del Juego de Estrellas programado para el 11 de julio. Ya el quisqueyano participó en uno, como titular de la segunda almohadilla de la Liga Nacional en la edición del 2019 en Cleveland.

“Ése es mi sueño, siempre:”, dijo Marte al respecto. “Yo estoy trabajando para eso, para que Dios me dé la oportunidad de nuevo de estar en el Juego de Estrellas. Ya sé, por lo menos, que es una experiencia muy buena estar ahí con tu familia, con todas esas superestrellas ahí, dentro del clubhouse”.

Otro destino que anhela Marte, junto a sus compañeros de equipo, es la postemporada. Con la forma en que viene jugando Arizona, no es descabellado pensar que los Diamondbacks pueden clasificar para los playoffs por primera vez desde el 2017, cuando ganaron el Juego del Comodín sobre los Rockies, sólo para ser barridos por los Dodgers en la Serie Divisional.

“Es lo que andábamos buscando. Nos sentimos bien y aquí todo el mundo está aportando su granito de arena”, expresó Marte sobre los éxitos colectivos del conjunto del desierto en el 2023. “Los muchachos están trabajando duro y yo creo que ése es el equipo que andábamos buscando años atrás”.

Relacionado