Ketel Marte decidido a recuperar la magia del 2019 en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, SCOTTSDALE, Arizona – Como tantas otras personas, al dominicano Ketel Marte, estrella de los D-backs, le gustaría olvidar tan pronto como sea posible al año 2020.

Su equipo terminó en el último lugar de la División Oeste de la Liga Nacional y aunque los números de Marte fueron buenos, no estuvieron al mismo nivel de lo que hizo durante su año revelación en el 2019, cuando terminó cuarto en la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

“Ya lo que pasó, pasó. Sabemos que el año pasado no fue un año como estábamos esperando, pero esto es un nuevo año”, dijo Marte. “Hubo muchas reglas que quizás cambiaron un poco el juego entre nosotros y esperamos que este año nos mantengamos saludables para tener una buena temporada, como la que tuve en el 2019”.

Marte bateó .287/.323/.409 el año pasado, pasando la mayor cantidad del tiempo en la segunda base. Fue un contraste con lo ocurrido en el 2019, cuando bateó .329/.389/.592 e inició 89 juegos en el jardín central y 45 en la intermedia.

Un área a la que Marte sabe debe ponerle atención es la paciencia en el plato. Con la campaña pasada de sólo 60 partidos, el oriundo de Azua afirma que se puso presión sobre sí mismo para tener un buen inicio y les hizo swings a pitcheos malos con más frecuencia de la que debió hacerlo.

Como resultado, bajó su porcentaje de embasarse y su tasa de bases por bolas pasó de 8.4% en el 2019 a sólo 3.6% el año pasado.

“Yo sé que nadie se esperaba eso de mí en el 2019, pero yo nunca he dudado de mi talento. Yo siempre trabajo duro. Eso no me sorprendió a mí, porque yo sí sentía que tenía la fuerza, pero en los años anteriores lo que pasaba era que no sabía cómo elevar la pelota, pero comencé a trabajar con el coach de bateo y gracias a Dios aprendí a elevar más la pelota”, dijo Marte.

Los D-backs están contando con Marte. El gerente general Mike Hazen se refiere a Marte como una “superestrella” y también como el jugador que pone a andar la ofensiva.

Bateador ambidextro, Marte tuvo problemas a la zurda el año pasado, ligando sólo .233 desde ese lado del plato, comparado con .423 a la derecha.

“No veo ninguna razón, más allá de quizás algunas inconsistencias mecánicas con su swing a la zurda”, dijo Hazen sobre las razones de la caída de los números de Marte el año pasado. “Siento que él va a encontrar la respuesta para eso y mejorar. Y si hubiésemos tenido 100 encuentros más el año pasado, estoy seguro de que hubiese salido de esos problemas, pero no hubo otros 100.

“Repartió todo tipo de batazos a la derecha, luce grandioso, es un tremendo atleta, es joven, es inteligente u es un buen bateador”.

Defensivamente, parece que Marte va a moverse una vez más entre la segunda base y el jardín central, además de ser el suplente para las paradas cortas.

La habilidad de Marte para hacer eso le da más opciones al manager Torey Lovullo a la hora de conformar la alineación.

“Yo no tengo problemas para jugar en cualquier posición que me pongan”, dijo Marte. “Lo importante es estar en el lineup todos los días y dondequiera que Torey me necesite, ahí estaré”.

Sin embargo, Marte no negó que algún día le gustaría no estarse cambiando de posición tanto: “Eso es lo que quiero, jugar una sola posición. Como todo el mundo sabe, lo que yo estoy buscando también es ganarme un Guante de Oro, pero nosotros lo que queremos es ganar. Dondequiera que me necesite el equipo, ahí estaré, dando el 100%, tratando de hacer las cosas para ayudar al equipo a ganar”.

De acuerdo con Hazen y Lovullo, ya han hablado con Marte sobre la tarea de cubrir varias posiciones este año, pero no han terminado de definir cómo luciría ese plan en términos de número de juegos en cada lugar.

“La prioridad Nro. 1 aquí es poner a Ketel Marte en la mejor posición posible para salir al terreno y tener la mejor temporada posible”, comentó Hazen. “Parte de eso será basado en lo que él piense. No nos hemos sentado a ponernos a decir, ‘¿Qué necesitas hacer para prepararte para eso? ¿Cómo te vas a preparar para esto? Si torpedero suplente es una parte del plan, ¿qué necesitas hacer para eso? ¿Es algo realista?’”