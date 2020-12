Kerr, sobre la baja de Thompson: “Es un agujero en el quinteto y en nuestros corazones”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Klay Thompson ha dejado fríos a todos los que siguen NBA y especialmente a su equipo, Golden State Warriors. Tras un año de transición en el que sabían que no contarían con el escolta y en el que perdieron rápidamente a Stephen Curry, la ilusión volvía a palparse por la Bahía de cara a un curso 2020-21 en el que se situaban como aspirantes al anillo. Tal perspectiva ha chocado de bruces con una nueva y cruda realidad. Thompson ha sufrido un desgarro en el tendón de Aquiles y será baja nuevamente para toda la temporada.

Cierto es que los de San Francisco seguirán siendo un buen equipo. Estará Curry junto a Draymond Green. Han llegado Kelly Oubre Jr. y Kent Bazemore. Hay que ver qué puede ofrecer James Wiseman (nº2 del draft) y hasta qué punto aporta Andrew Wiggins… En definitiva, hay mimbres para hacerlo bien, pero quizás no los suficientes para ir a por todas como sí ocurría con Klay sobre el parqué. Sobre esta situación ha hablado Steve Kerr, quien recalca que la ausencia del escolta trasciende el ámbito deportivo.

“Definitivamente tenemos un agujero al no contar con Klay ahí fuera. Hay un agujero en el quinteto y en nuestros corazones, ya que él es gran parte de lo que somos. Thompson, Curry y Green son el núcleo de todo esto, de lo que se ha construido aquí durante los últimos siete u ocho años. Ese será un aspecto difícil de superar para Steph y Draymond. Será difícil para todos, pero no tenemos más remedio que hacerlo”, comenta a los medios.

En cuanto al rendimiento que pueda tener el equipo, Kerr entiende que el amplio periodo vivido desde que disputaron su último partido (nueve meses) hará que sus chicos están deseosos de jugar, algo que solo puede repercutir de manera positiva en el devenir del conjunto californiano.

“Siento que Steph y Draymond van a darnos grandes años de baloncesto. He hablado con los dos. Hablé con Draymond esta mañana y lo hice con Steph anoche. Me he mantenido en contacto con ellos durante el verano. Son jugadores de baloncesto. Les encanta jugar. Son competidores. Han tenido mucho tiempo libre, así que creo que están listos para competir de nuevo”, avisa.

Coronavirus, otro contratiempo

Golden State empezará a entrenar más tarde de lo previsto. Según ha adelantado el periodista Monte Poole de NCB Sports Bay Area, dos jugadores del equipo han dado positivo en las pruebas, lo cual ha provocado que la organización de San Francisco retrase el inicio de su training camp hasta el próximo lunes. No es un percance menor, ya que a la preocupación por contagios se suma el hecho de que los Warriors cuentan con muchas caras nuevas en su roster, por lo que perder cualquier día de trabajo supone un freno en su progresión.