Kerr sobre Klay Thompson: “No está descartado para la temporada”

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Steve Kerr, técnico de los Warriors, había dicho a la cadena NBC que Klay Thompson pudiera no vestir el corto en todo el curso dado que se recupera de una lesión de ligamentos en la rodilla.

Kerr, no obstante, matizó sus palabras horas más tarde viendo el revuelo.

El técnico aclaró que su intención no era anunciar que la rehabilitación de Klay Thompson estuviese yendo mal o algo parecido, tal como se hizo eco el periodista Anthony Slater (The Athletic).

Kerr comentó después que solo estaba haciendo las cuentas de los meses de recuperación que su jugador podría tener por delante.

No le falta parte de razón a Kerr pues una recuperación de ligamento cruzado anterior en la rodilla puede extenderse hasta un período de 12 meses o más en algunos casos. Thompson sufrió su lesión en junio, por lo que si su rehabilitación no fuera rauda (y no volverán a correr riesgos, como con Kevin Durant) podríamos hablar de que Klay no pudiera actuar en toda la temporada.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el percance del jugador de Golden State fue un desgarro y no una rotura total, por lo que quizá los 12 meses no sean necesarios en este caso.

Kerr matizó alegando que también es una posibilidad que el jugador sí pueda volver a jugar en la temporada entrante, como se hizo eco el periodista Nick Friedell (ESPN).Todo dependerá de cómo transcurran los tiempos de recuperación.

En cualquier caso, no se espera a Thompson en ninguna cábala para poder pisar un encuentro oficial hasta después del All-Star e incluso más allá. Y en ese momento será responsabilidad de los Warriors, si todo ha ido bien, valorar si merece la pena poner a punto a una estrella en tiempo récord para que llegue justa al tramo decisivo de la temporada.

