Kerr afirma puñetazo de Green a Poole rompió la confianza de los Warriors

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- La temporada de los Warriors no ha terminado bien, y no porque cayesen contra los Lakers –que era una posibilidad–, sino por sentir que el equipo no tenía la energía ni el baloncesto para competir con los mejores. Stephen Curry se ha visto muy solo y los habituales recursos del equipo parecían directamente desaparecidos. ¿Qué ha pasado? Steve Kerr habla de falta de confianza.

«Cada vez que se pierde algo de confianza, el proceso se vuelve mucho más difícil; y sí, se perdió algo de confianza. Eso es lo más directo que puedo ser. Tenemos que volver a lo que nos ha tener éxito, que es un entorno realmente confiable y un grupo que depende el uno del otro y se hace mejor con ello», comente el head coach de Golden State a los medios.

Aunque en un principio Kerr no se refirió a nada concreto, finalmente no dudó en admitir que aquel momento en el que Darymond Green dio un puñetazo a Jordan Poole durante la pretemporada fue determinante. Green pasó una semana fuera del equipo, algo que se decía que era una decisión mutua entre Green y la organización, pero regresó la noche del estreno de la temporada. Los Warriors insistieron en que el incidente había quedado atrás, pero era evidente que no.

«No hay forma de ocultarlo: el incidente con Draymond y Jordan a principios de año jugó un papel en eso. Es difícil que eso no impacte a un equipo», comenta el jefe del vestuario de los Warriors.

