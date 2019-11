Kenya Roque presenta ‘‘The Music Behind: Mis Letras Visuales’’

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La escritora y publicista Kenya Roque realizó el lanzamiento del CD ‘‘The Music Behind: Mis Letras Visuales’’, material que contiene la musicalización de 12 poemas publicados en su libro Mis Letras Visuales y dos “bonus tracks” de poemas inéditos.

El estudio de grabación M33, que funge como co-productor y patrocinador del evento, fue el escenario ideal para el lanzamiento del disco, donde se completó la experiencia con un recital de poesía, artes visuales y performance, interpretado por Kenya y los artistas Felipe Auffant, Les Bueno, Estefany Vásquez, Eddy Núñez, Edgar Molina y la artista plástica Layra Giovanna. El disco cuenta con composiciones musicales de los artistas mencionados y de Laura Rivera y Rafa Payán, David Vásquez, Guy Frómeta, Jaime Viñas, Nikola Santiago, Andy Villalona y Tango Palmera.

‘‘Lanzar el CD The Music Behind: Mis Letras Visuales, significa hacer tangible nuestras creaciones para cerrar un ciclo, y lo hago de la manera que más me gusta: con música siempre”, detalla la artista, quien desde temprana edad mostró su afición a las artes, explorando la pintura, la música, el teatro y la escritura, siendo esta última la que usa como principal expresión artística en sus proyectos.

Dentro de esta actividad, la cual contó también con el apoyo de Retajila, Kenya Roque, anunció el lanzamiento de su nuevo poema y cortometraje “Toxic Tango”, el cual será proyectado este viernes 29 de noviembre a las 9:00 p.m., en Cinema Boreal, Mamey, ubicado en la Calle Mercedes #315 en la Ciudad Colonial.

Este será su segundo poema producido en audiovisual, a través del cual combina su pasión por la escritura y la actuación. “Estoy enamorada del poema y del arte que nació de la mano de los artistas que invité a interpretarlo”, manifiesta la artista.

“Toxic Tango” se estrena con la colaboración de los músicos de “Tango Palmera” un dúo conformado por Taro Pereyra y Rodrigo Albornoz, dedicado a fusionar los ritmos latinoamericanos con toques de electrónica, bandoneón y otros instrumentos autóctonos de Latinoamérica. El cortometraje contó con el guión y la dirección de Francisco Pérez, la cinematografía de Michelle Lamarche, coreografía de Stephanie Bauger y la actuación de Kenya Roque y Aulio Iván Ortiz.

El evento ”Toxic Tango” será además una noche de expresión artística en la que artistas de diferentes ramas, como Kilia Llano, Cindy Adames, Salma Alegre y Elías Serulle, compartirán la experiencia de crear a partir de la poesía y/o narrativa a través de la interpretación visual o presentando algún performance.

“Lo que más nos motiva, inspira y divierte es que ningún texto es impuesto, el texto es propuesto y el artista que lo escoge, lo hace porque de alguna forma especial ha conectado con éste, lo siente suyo y encuentra en él un nuevo recurso para crear, luego su arte se expone y se celebra en conjunto”, explica Roque.

El CD ‘‘The Music Behind: Mis Letras Visuales’’ está a la venta en el estudio de grabación M33 por el valor de RD$ 500.00. Las personas que deseen participar del evento ”Toxic Tango” pueden obtener más información en el 809-455-0981 o a través de @misletrasvisuales en Instagram.

