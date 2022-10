Kenny Atkinson no se arrepiente de quedarse en Golden State

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- En un verano de tantos frentes abiertos como el pasado, el plantón de Kenny Atkinson a los Hornets ha terminado pasando desapercibido. Pero no es normal que un entrenador con un acuerdo ya apalabrado decida dar marcha atrás renunciando al puesto sin dar excesivas razones.

Atkinson decidió permanecer en Golden State cobijándose en la sombra del Larry O’Brien recién levantado y de la inconmensurable figura de Steve Kerr en lugar de dirigir su propio equipo en Charlotte. Quienes acabaron firmando a Steve Clifford. Unos cuantos meses después, el asistente de los Warriors está convencido de lo que hizo. «No estoy totalmente contento con cómo fueron las cosas. Pero no me arrepiento» cuenta el técnico de 55 años.

Por muy reputado que sea formar parte del cuerpo técnico de un equipo como los Warriors, ser entrenador jefe sigue siendo la principal aspiración de Atkinson y de cualquiera en su lugar. Por ejemplo, Mike Brown ya abandonó el barco para tomar las riendas de los Sacramento Kings en esta offseason. Pero quizás esta no fuese la oportunidad predilecta para alguien que define su grupo de trabajo como «lo más cercano a la perfección».

El ex de los Nets ha aprovechado para explicar qué le llevó a aceptar a trabajar bajo el manto de Kerr. «Quería saber si el disfrute y la diversión que transmiten es real. Y lo es. Disfrutas mucho viniendo a trabajar» afirma antes de compararlo con anteriores experiencias. «En otros sitios no es tan así, no se te dibuja esa gran sonrisa».

El propio Kerr se mostró plenamente satisfecho con el volantazo que tomó su asistente. «Estaba emocionado. Ya habíamos perdido mucho con la marcha de Mike. Necesitamos a Kenny y es un placer tenerle de vuelta». Aún con un anillo ya en su haber, Atkinson cree que aún le falta mucho por aprender de este grupo. «Sigo aprendiendo el sistema, conociendo a los jugadores y cómo funciona todo». Escuchándole, pareciera que esto no es más que un curso avanzado que pretenda terminar antes de volver a dar el paso de ponerse al frente de un equipo.

Relacionado