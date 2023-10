Kenia reasigna canciller en medio de debates por misión en Haití

EL NUEVO DIARIO, KENIA.- En medio de debates sobre el envío de una misión internacional a Haití, fue cambiado de cargo el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua, quien ha defendido abiertamente una intervención intencional en la media isla caribeña.

De acuerdo a la agencia AP, Mutua fue trasladado al Ministerio de Turismo de Kenia, como una reorganización ministerial. establecida el miércoles por el presidente de ese país, William Ruto.

Ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores está bajo la responsabilidad del primer secretario del Gabinete, Musalia Mudavadi.

La reasignación de Mutua se produjo días después de que hiciera un llamado a los socios internacionales, para que organicen una misión de ayuda a la policía haitiana en la lucha contra las pandillas de ese país.

“Hago un llamado a todos los socios internacionales de buena voluntad, para que organicen una misión de apoyo multinacional eficaz. que dentro de poco tiempo estará en Haití cambiando vidas”, escribió el lunes en su cuenta de Twitter.

Kenia se ha comprometido a liderar una fuerza multinacional para combatir la violencia de las pandillas en Haití, lo cual ha sido favorecido o rechazado por muchos a nivel local e internacional.

I thank the United Nations Security Council #UNSC for adopting the Resolution that gives the mandate to intervene in Haiti to help our suffering brothers and sisters. I thank all those that have constructively participated to make the resolution fit for purpose and the effective… pic.twitter.com/Cfuz2efv3p

— 𝓓𝓻. 𝓐𝓵𝓯𝓻𝓮𝓭 𝓝. 𝓜𝓾𝓽𝓾𝓪 (@DrAlfredMutua) October 2, 2023