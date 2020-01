Kendrick Perkins llama cobarde a Durant  por irse Golden State

EL NUEVO DIARIO, OKLAHOMA.- Kevin Durant y Kendrick Perkins, mantuvieron una discusión por la red social Twitter en la que no faltaron las acusaciones mutuas. Perkins señala a su ex compañero en Oklahoma City Thunder (OKC) de haber realizado el movimiento más cobarde de la historia al irse en 2016 a los Guerreros de Golden State.

Todo empezó cuando Perkins anunció por la mencionada red social que iba a explicar en el programa “SportCenter” por qué Westbrook es el mejor jugador de la historia de OKC por encima de Durant. Su afirmación fue replicada por el periodista Marc D’Amico haciendo referencia a las tres eliminaciones consecutivas de los Thunder en primera ronda desde que se marchó Kevin. A lo que Perkins contestó señalando que estando él en Oklahoma Durant perdió en segunda ronda mientras Westbrook estaba lesionado. Hasta aquí llegó la paciencia de “Durantula”.

El ahora jugador hizo referencia a la eliminatoria mencionada por Perkins señalando lo siguiente: “Sí. Nuestro pívot (Perkins) promedió la friolera de 2 puntos y 3 rebotes durante aquella eliminatoria. Jugaste duro campeón”. Lejos de quedarse ahí el asunto, el pívot entró con todo al trapo para atacarle con su decisión de firmar con Golden State Warriors en 2016. “Hiciste el movimiento más débil en la historia de la NBA. ¿Perder contra un equipo cuando ibas ganando 3-1 en una final de conferencia y unirte a ellos la siguiente temporada? Corazón de campeón”.

Tras la respuesta de Perkins la pelea continuó con este intercambio de acusaciones. “Débil es salir de titular, jugar minutos importantes y no tener producción alguna. Deberías haber trabajado en tu juego tanto como hice yo”, respondió Durant antes de que Perkins cerrase el círculo volviendo a tirar hacia el cambio de equipo de Durant en 2016. “Eso está bien. Trabajaste duro y aun así tuviste que unirte a un equipo que había hecho 73-9. A decir verdad no te sientes como un verdadero campeón. Tiene que ser duro dormir sabiendo que escogiste la opción cobarde”, finalizó Perkins.

So this has been happening tonight…have the feeling Chauncey Billups & I are gonna have a lot to ask Perk about on #TheJump tomorrow. 📺: 3p ET/12p PT on ESPN pic.twitter.com/b8gLCinivL

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) January 10, 2020