Kendrick Nunn: “Siento que, de momento, soy el Novato del año”

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Nada mal se le ha dado el comienzo de temporada a Kendrick Nunn, atípico novato de los Miami Heat. Sus 16,5 puntos, 3,3 asistencias, 40,4 por ciento en triples o casi 14 (13,6) lanzamientos intentados por encuentro son una de las mejores marcas ofrecidas por cualquier debutante hasta el momento.

Sin ir más lejos, Nunn se convirtió a primeros de noviembre en el rookie no drafteado (cosecha de 2018) que más puntos anota en los primeros partidos de su vida profesional. Toda una historia de película la del guard de los Heat, pues pasó de la absoluta intrascendencia la pasada campaña, cuando no fue elegido en el draft y ni siquiera llegó a debutar en temporada regular, a ser una de las sensaciones del presente curso.

Tanto está siendo así, de manera totalmente inesperada, que Nunn ya está empezando a colocarse como favorito para ser coronado Novato del año.

“Definitivamente creo que estoy siendo el Novato del Año. Es pronto, pero por la manera en la que he estado jugando, estoy seguro en la carrera por ese premio. Espero poder seguir así esta temporada y poder ganar el premio”, pudo declarar Kendrick Nunn a Shams Charania, periodista de The Athletic.

No lo tendrá fácil Nunn, que tendrá que competir, sobre todo, con Ja Morant, ahora mismo favorito entre los recién llegados (19,1 puntos y 6,6 asistencias), y con Zion Williamson, que se espera esté de vuelta a mediados de diciembre.

La ambición de Nunn no tiene límites, pues hace algunos meses, antes de comenzar la temporada 2019-20, declaró al portal Hoopshype que su objetivo era ser All-Star y hasta poder entrar en el Hall of Fame. Confianza propia, desde luego, no le falta. Y actuaciones llamativas hasta el momento tampoco. Proyecto de buen jugador este Nunn, novato con 24 años de edad (la misma que Andrew Wiggins, por ejemplo).

