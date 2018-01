Kendrick Lamar y Bruno Mars se llevan 3 Grammy cada uno en la gala previa

Lamar, nominado a siete gramófonos, obtuvo los reconocimientos a mejor vídeo musical y mejores canción y actuación de rap por “Humble.”, incluída en su trabajo “Damn.”, con el que aspira a mejor álbum del año.

Bruno Mars, candidato a seis, se coronó en álbum R&B (“24K Magic”), así como canción y actuación de R&B (“That’s what I like”). También obtuvo un reconocimiento como álbum mejor diseñado en categoría no clásica, que no está incluido en esas seis candidaturas.

Otro de los favoritos, Childish Gambino, aspirante a cinco Grammys esta noche, se alzó con uno, a mejor actuación tradicional de R&B por “Redbone”; y Jay-Z, que concentraba 8 papeletas, se fue con las manos vacías de la ceremonia previa.

Entre las categorías más destacadas, “Divide”, de Ed Sheeran, ganó a mejor álbum pop vocal; “A deeper understanding”, de The War on drugs, se llevó el de rock, y The National con “Sleep well beast” el de música alternativa.

Damian “Jr Gong” Marley, el hijo pequeño del icono del reggae Bob Marley, ganó el Grammy al álbum en esa misma categoría con “Stony Hill”, mientras que “Starboy” de The Weeknd obtuvo el de música urbana contemporánea y “3-D the catalogue”, de Kraftwerk, el de mejor álbum de electrónica.

The Rolling Stones se hizo con el mejor álbum de blues tradicional con “Blue and lonesome”, su primer disco de versiones y el primer álbum de estudio que lanzan desde 2005.

A título póstumo, Leonard Cohen venció en actuación rock con “You want it darker”, categoría en la que competía el rockero Chris Cornell, también fallecido en 2017, con “The Promise”.

Como anécdota, la actriz Carrie Fisher, figura querida de la pantalla que también el año pasado, ganó el premio a mejor álbum hablado, en el que se incluyen audiolibros, por “The princess diarist”.

“Despacito”, de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee en colaboración con el canadiense Justin Bieber, sucumbió en la categoría de actuación pop de un dúo o grupo ante Portugal. The Man, que se impuso con “Feel it still”.

Por otra parte, la cantante colombiana Shakira y el puertorriqueño Residente encabezaron la lista de estrellas latinas ganadoras de premios Grammy en la primera parte de la ceremonia.

“El Dorado” de Shakira se alzó como mejor álbum de pop latino, frente a los últimos trabajos de Alex Cuba, Juanes y Natalia Lafourcade, entre otros.

Residente, de la banda urbana Calle 13, se hizo con el gramófono al mejor álbum rock, urbano o alternativo en música latina con su trabajo homónimo, “Residente”, que competía contra Bomba Estéreo y Jorge Drexler.

En música regional mexicana, Aida Cuevas triunfó con “Arriero somos versiones acústicas”, mientras que el premio al álbum tropical latino del año se lo llevó “Salsa Big Band”, de Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta.

No fueron los únicos hispanos que han brillado en la gala previa de los Grammy, ya que el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda se llevó como compositor el galardón a mejor canción para medios visuales por “How far I’ll go”, que apareció en la película “Moana”.

El mejor álbum de jazz latino fue a parar al trío musical encabezado por el músico argentino Pablo Ziegler, por su trabajo “Jazz tango”, y “El orisha de la rosa”, del colombiano Magín Díaz, ganó el mejor “Pack de grabación” para sus directores de arte, Claudio Roncoli y Cactus Taller.