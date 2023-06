Kendall Jenner confiesa sentirse ‘fuera de lugar’ en el clan Kardashian

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- En una entrevista exclusiva para The Wall Street Journal, la reconocida modelo y empresaria, Kendall Jenner, ha abierto su corazón y compartido sus sentimientos de sentirse «fuera de lugar» dentro de la famosa y mediática familia Kardashian.

La joven de 27 años, quien ha estado en el centro de atención desde su adolescencia, reveló detalles íntimos sobre su experiencia personal y cómo ha navegado por el universo Kardashian-Jenner.

Kendall, conocida por su estilo sofisticado y su carrera exitosa en la industria de la moda, confesó que, a pesar de su amor y respeto por su familia, siempre ha sentido una diferencia notable en comparación con sus hermanas.

En sus propias palabras, “Desde que era muy joven, me sentí fuera de lugar en mi familia. Nací en esta vida, pero no la elegí”, aseguró Jenner a The Wall Street Journal.

La estrella de las pasarelas profundizó en su búsqueda de identidad y la forma en que ha tratado de encontrar su propio camino fuera del ruido mediático que rodea a las Kardashians.

Aunque admira el éxito y la influencia de sus parientes, Kendall explicó que ha tenido que tomar decisiones difíciles para mantener su autenticidad y preservar su individualidad.

La revelación de Kendall ha generado un debate público sobre la presión y las expectativas que las familias famosas pueden imponer a sus miembros. Muchos fanáticos han elogiado su valentía al hablar abiertamente sobre sus sentimientos y han expresado su apoyo incondicional hacia ella.

“Obviamente entiendo que caigo bajo el paraguas de las hermanas Kardashian. Me hace gracia, porque soy igual que mi padre en muchos aspectos. Soy muy Jenner, en mi opinión”.

A pesar de sentirse fuera de lugar, Kendall reconoció que es una persona muy privilegiada, incluso con todos los aspectos que suponen un reto en su vida. Sin embargo, otro tema que molesta a Kendall es el tipo de fama que tiene su familia, en la que cualquier cosa que hacen se torna en algo negativo.

“Me considero una de las personas más afortunadas del planeta por poder vivir la vida que vivo. Pero creo que para mí es un reto mucho más de lo que no lo es (…) No voy a sentarme aquí y decir: ‘Pobre de mí’ [sobre la atención], pero sí creo que es bastante intenso. La gente es más mala con mi familia en general. Lo toman todo y lo convierten en algo malo”, dijo.

