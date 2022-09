Kenan Thompson dice que haría un reboot de “Kenan & Kel” pero con un twist

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kenan Thompson dijo en una entrevista previo a los Emmys que podría hacer un reboot del show “Kenan & Kel” pero con un pequeño twist.

Thompson ya había anunciado una secuela a “Good Burguer” durante su ceremonia de aceptación de una estrella en el Hollywood Walk of Fame.

El también actor de Mighty Ducks ha escrito más de 1,500 sketches para Saturday Night Live, y cuando se le preguntó sobre una reunión con su coprotagonista de “Good Burger”, Kel Mitchell en SNL, Thompson dijo “debo escribir algo”.

“Tenemos que escribirlo; tendría que ser gracioso y no parecer forzado. Me encantaría. Me encanta actuar con mi hermano. Es una de las personas más divertidas que he conocido” dijo.

“Kel es talentoso y justo. Es buena gente para estar cerca. Estaría deprimido por ello. Tendríamos que meterlo en el zeitgeist para que tenga sentido. Cuantas más cosas hagamos en la vida real, más posibilidades tendremos de satirizarlo”.

“Good Burger” salió de un sketch que Thompson y Mitchell hicieron en su programa “All that”, la secuela aún no tiene fecha de estreno pero Thompson dijo que ya están en proceso de pre producción.

