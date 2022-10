Kempes y la convivencia de Mbappé con Neymar y Messi: “El ego dejarlo fuera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- El argentino Mario Kempes, exdelantero del Valencia y campeón del mundo en 1978, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que la convivencia fuera de la cancha del francés Kylian Mbappé con el brasileño Neymar Junior y el argentino Lionel Messi “puede ser buena o mala”, pero señaló que a la hora de competir hay que dejar fuera “el ego”.

“La convivencia puede ser buena o mala, a mí no me interesa. A mí me interesa cuando están en la cancha, cuando se ponen la camiseta. Que sean amigos o enemigos fuera, eso es preocupación de ellos, no mía”, aseguró Kempes, exdelantero del Valencia y de la selección argentina, actual comentarista de LaLiga en la cadena ESPN.

“Vos entras en el recinto del club y ya no son ni Maradona ni Neymar ni Mbappé, son jugadores del PSG y están todos para sumar. El ego, dejarlo fuera”, sentenció.

El exdelantero argentino se refirió de esta manera a las informaciones de los últimos días sobre el malestar de Mbappé con el París Saint Germain y una relación complicada, en particular, con Neymar.

“La cosa más importante para el PSG no es ser campeón de Francia, ni de la Copa de Francia. Debe llegar a ganar la Liga de Campeones y siempre pasa algo. El año pasado, por ejemplo, hubo el error de Gianluigi Donnarumma contra el Real Madrid”, recordó.

“(Gestionar los egos) es difícil, sí, pero no creo que sea tanto como para arriesgar a perderte un campeonato”, agregó.

En conversación con EFE, Kempes reconoció además que no está preocupado por Messi y el ambiente que viva en el PSG.

“Messi está bien, ya no me fijo más en el PSG sino en la selección. En la selección se le ve alegre, participativo, sigue siendo el mejor jugador de Argentina, de lejos”, aseguró.

“Pero ya no es esa ‘te la doy a vos y vos arreglas el partido’. Es la solución a los problemas, sí, pero no todos los problemas te los puedes arreglar Messi”, subrayó.

Kempes participará en los próximos días en la denominada ‘España Week’ de ESPN, cadena para la que lleva 18 años trabajando y en la que comparte su conocimiento de la liga española.

La cadena estadounidense transmitirá especiales sobre grandes partidos de LaLiga, como el próximo clásico Real Madrid-Barcelona, conectada desde ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz.

