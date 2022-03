Kemba Walker trabaja su recuperación en Charlotte al margen de los Knicks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Cuando los New York Knicks y Kemba Walker llegan a un acuerdo para que el base no jugase lo que restaba de temporada, los problemas de artritis de su rodilla izquierda figuraban como principal excusa. En realidad trataban de enmascarar sin éxito que ambos ya pensaban en la salida del base de cara a la próxima temporada. Para las molestias suponían un riesgo. Ayer preguntaban a Tom Thobodeau seguía participando en las actividades del equipo. Su respuesta fue tajante. «No, está apartado del equipo. Se está recuperando. Cuidándose de lo que se tiene que cuidar» decía el técnico ante la prensa.

Poco después un artículo el New York Post recogía rumores sobre el paradero del jugador a través de lo que refieren como «una fuente NBA». Según el medio neoyorquino, Kemba estaría llevando a cabo su rehabilitación en Charlotte, donde miembros de los Knicks se desplazan cada poco tiempo para evaluar su situación. Walker se hospeda en la casa de su madre, que aún mantiene su domicilio en Carolina del Norte.

Esto, como sugieren en el artículo, podría significar la posibilidad de que el base volviese a su exequipo. Al fin y al cabo su contrato es fácil de cuadrar en la mayoría de plantillas de la liga. Ahora bien, los hechos recientes sugieren que los Hornets deberían centrarse primero en la obtención de un interior de garantías. Los Knicks intentarán mover al base con destino al mejor postor o al que menos le demande para colocar su salario.

