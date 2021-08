Kemba Walker afirma que estuvo “muy cerca” ver a Durant en los Knicks en 2019

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Fue uno de los grandes movimientos de la agencia libre de 2019. Kevin Durant debía decidir su futuro, y pese que se habló de varios destinos posibles, finalmente optó por unirse a Brooklyn Nets. Entre los que se quedaron por el camino estuvieron los New York Knicks, equipo que puso toda la carne en el asador por hacerse con el MVP, pero que finalmente hubo de conformarse con verlo cerca, pero no en el Madison Square Garden.

Cuestionado por su decisión, Durant ha recalcado en ciertas ocasiones que la presión para ir a los Knicks provocó el efecto contrario y que nunca planeó unirse al equipo. Puede que fuese así, pero ahora es Kemba Walker quien con contradice de un modo tajante. El nuevo base del conjunto de La Gran Manzana fue preguntado por la opción de que Durant se hubiese decantado por los Knicks en 2019. Kemba afirma que estuvo “muy cerca”.

Según una fuente citada por NBC Sports, Walker tenía en 2019 la intención de firmar con los Knicks y formar allí pareja con Durant. Desconocemos cómo de cerca estuvo, pero la realidad es que Kevin finalmente optó por la ruta a Brooklyn para jugar con Kyrie Irving.

Lo cierto es que ni a Knicks ni a Durant les ha ido mal. Los primeros parecen haber encontrado el camino para volver a la élite. Fueron quintos el curso pasado en la Conferencia Este y se han reforzado con jugador del nivel de Kemba Walker y Evan Fournier. Durant por su parte encara la campaña 2021-22 como favorito al anillo con el Big Three que forma junto a Kyrie Irving y James Harden. No sabemos cómo habría sido la historia con ambos juntos, pero por separado no pueden quejarse.

