Kemba Walker acuerda con los Knicks no volver a jugar esta temporada en la NBA

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La temporada de Kemba Walker ha terminado. Según informa Adrian Wojnarowski de ESPN, el base ha acordado con los New York Knicks no volver a jugar en lo que resta de curso, lo cual le permitirá prepararse para el 2022-23.

Walker, quien firmó en verano un contrato de dos años con los neoyorquinos tras cerrar un buyout con Oklahoma City Thunder, ha tenido un paso más que irregular por la Gran Manzana. Aunque llegó como una pieza más que interesante para que el proyecto dirigido por Tom Thibodeau diese un nuevo paso al frente, su encaje se tornó en pesadilla cuando tras 18 encuentros el técnico decidió apartarlo de la rotación del equipo.

Desde ese momento quedó claro que Thibs no contaba con él, pero las circunstancias –lesiones y casos de coronavirus– hicieron que tuviese que dar marcha atrás en su decisión y darle minutos de nuevo. Kemba respondió bien por momentos (incluido un partido de 44 puntos), pero mantuvo una línea irregular que quedó subrayada en enero, cuando molestias en la rodilla le hicieron entrar y salir del equipo sin poner entrar en ritmo.

Respecto al próximo curso, el plan de los Knicks es explorar el mercado en verano, momento en el que el cuatro veces All-Star será expiring, lo cual piensan que hará más sencillo moverlo. Si es capaz de ponerse a tono físicamente y con un salario de nueve millones de dólares, extraño sería que no hubiese algún interesado.

