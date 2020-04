Kelvin Gutiérrez, de los Gigantes del Cibao: “Estoy con el equipo que soñé desde niño”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís.- El joven jugador de los Gigantes del Cibao, Kelvin Gutiérrez, expresó su amor con el equipo y que al ser seleccionado en el sorteo del año 2016 saltó de alegría porque era un sueño hecho realidad.

“Estaba en mi casa y pude ver la transmisión del sorteo con mi familia, cuando pasaron las primeras dos rondas me preocupé porque quería ser escogido por los Gigantes y gracias a Dios en la próxima llegó mi nombre y abracé a mí madre y salté de alegría porque era un sueño desde niño para mí”, reveló

La conversación con Gutiérrez fue a través de la cuenta de red social Instagram del equipo de los Gigantes, el moderador fue Junior Matrillé.

“Siempre quise ser un Gigante, y ahora que lo soy mi meta es jugar una temporada completa, solo necesito que Dios me de la salud necesaria para poder integrarme el primer día” dijo el novel jugador.

El significado que tiene el equipo para el Guti.

“Increíble, los Gigantes del Cibao son mi familia, porque crecí siendo fanático de este equipo y ahora poder vestir el uniforme, me siento muy orgulloso porque tengo la oportunidad de ayudar a mi equipo a ganar un campeonato”, expresó Kelvin Gutiérrez

“Mi madre estuvo presente en el partido que conecté el primer hit en la liga dominicana en el 2018, ese fue la primera vez que ella pudo verme después que viajé a Estados Unidos. No tengo palabras para definir ese momento”, agregó.

El talentoso jugador de los Gigantes tuvo muy claro sus tres mejores bateadores en la liga dominicana, entre los que se encuentran dos de sus compañeros.

“Hanser Alberto, Moisés Sierra y Jordany Valdespín, esos son mis tres mejores bateadores”, indicó.

Cuando se integró temprano la pasada temporada Gutiérrez pensó que era la oportunidad de jugar la temporada completa, pero la lesión en la rodilla imitó a tan solo tres juegos antes de viajar a los Estados Unidos para someterse a exámenes médicos y no regresó.

“Fue un momento muy difícil porque los planes eran jugar toda la temporada, pero la voluntad de Dios era otra, cuando me lesioné la rodilla y luego me dijeron que no podría regresar a los Gigantes me sentí mal, pero tuve que aceptar la decisión de los ejecutivos de Kansas”, explicó.

Rival favorito del Guti

Tigres del Licey es su rival favorito, al equipo que le gusta enfrentar, pero también mencionó a las Águilas Cibaeñas.

Elogios para su compañero Maikel Franco

“Maikel Franco es mejor de lo que yo pensaba, definitivamente es alguien especial, porque ambos estamos trabajando por un puesto en la misma posición, pero él me ha ayudado mucho, he recibido buenos concejos y siempre me lleva en sus hombros para cualquier cosa”, expresó Gutiérrez

Cuando habló de su relación con su compañero de equipo Hanser Alberto, Kelvin dijo que es un hermano mayor, con quien siempre mantiene comunicación y por supuesto recibe consejos como pelotero y como persona.

Se despidió exhortando a la ciudad de San Francisco mantenerse en casa para cuidar a sus familias y de esa manera pues poder terminar con la pandemia.

