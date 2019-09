Kel Hernández estrena nuevo álbum “Impredecible”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- Tras poco más de 3 años de espera, el Cantautor dominicano presentará su esperado segundo álbum de estudio, del cual se desprenden las experiencias vividas del artista, con canciones que llevan como título “Recuerdo Caribe”, “Lo Echaste A Perder”, “Ellos dicen”, “Tú No Sabes Amar” entre otros. El álbum “Impredecible”, estará disponible a partir de este domingo 15 de septiembre, en formato físico y en todos los sitios de venta y reproducción digital.

Tu nuevo álbum se titula impredecible, ¿Qué significado tiene para ti este nombre y en que te inspiraste para este nuevo proyecto?

Este álbum tiene por nombre “IMPREDECIBLE” porque no solo se trata de las predecibles baladas a las que el público ya está acostumbrado a escuchar de mí, es algo variado. Me inspiro poder fusionar la música bohemia con los ritmos culturales y alegres de mi país.

“Impredecible es un reflejo de vivencias que me marcaron en el Caribe, mi preciosa República Dominicana. Son canciones que estaban guardadas en mis adentros, en mi mente y las cuales al fin pude darles salida para entrar a los corazones de un maravilloso público que gusta de la música alternativa.”

¿Cómo fue el proceso de escribir y producir este álbum?

El proceso fue muy dinámico y a la vez difícil, ya que estaba componiendo y produciendo en una transición de un país a otro. Esto fue un proceso donde predominaba totalmente mi estado emocional.

En una época urbana, como la que se está viviendo actualmente, apuestas por la música romántica, ¿Qué o quién te inspira a seguir en este género?

Yo apuesto a la música urbana, incluso en mis canciones tengo muchas de sus influencias, si hay calidad y buen contenido pues, ¿Por qué no? Pero no podemos olvidar que la música en general abarca muchos gustos, sea esta tendencia o no.

¿Alguna colaboración próxima o alguien con quien te gustaría trabajar en colaboración?

Como artista romántico que soy, me encantaría hacer una colaboración con Sergio Vargas, ya que es un icono del romanticismo cantado y con mi mayor influencia en la balada Jazz, Francisco Céspedes.

¿Qué esperas del público con esta nueva producción? ¿Cuáles son tus expectativas?

Lo que siempre espero, la aceptación de un público que nos ha venido acompañando durante este hermoso viaje.

La punta de lanza de este álbum es la canción “Recuerdo Caribe” el cual ya está pautado en emisoras de diferentes países como Panamá, Perú, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Se espera que el artista inicie a mediados de noviembre una serie de conciertos entre Estados Unidos y República dominicana. Instagram: @Kelhoficial

Por: Benazhir Lami

P/S

