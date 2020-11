Keanu Reeves y equipo de Matrix son investigados por realizar fiesta masiva en pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El equipo y la producción de la película Matrix 4, incluido su protagonista el actor Keanu Revees, están siendo investigados por la autoridades alemanas, luego de que se realizará una fiesta masiva, pese a las restricciones de coronavirus, para celebrar la culminación del rodaje.

El elenco de la película, cuyo estreno está fijado para 2022, decidió hacer una fiesta en Postdam, Alemania, país donde estaban rodando, celebración en la que participaron 200 personas.

Según reseña el diario alemán The Blind, pese a que en el país no están restringidas las fiestas, solo son permitidas con un máximo de 50 personas y todas deben usar mascarillas y tomarse la temperatura, algo que no sucedió.

La fiesta habría sido organizada por la directora Lana Wachowski y su hermana, la productora Lilly Wachowski, donde presuntamente asistió Keanu Reeves, protagonista de la saga.

“El estado de ánimo era exuberante. A todos se les realizó una prueba de PCR por adelantado. Todos tenían que venir con una mascarilla, pero mucha gente no la usó durante la fiesta. No se dieron instrucciones de dirección, no había claqueta y nadie estaba filmando”, señaló una fuente.

Sin embargo, parte de la producción señaló que trató de una “escena de celebración, que se filmó en el verano, y esto estaba relacionado con eso. Se cumplieron todas las normas de higiene”.