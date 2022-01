Kaynner Miranda celebra sus 21 años produciendo televisión para grandes talentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Rafael Miranda conocido en los medios de comunicación como “Kaynner”, celebró el año pasado 21 años como productor de importantes programas de televisión teniendo una participación importante y preparandose para poder relizar un trabajo encomiable.

Inició a principios del año 1996 dentro del programa de humor “Quédate Ahí” transmitido por el grupo de Medios Telemicro y producido por los Señores Félix Peña y Rafael Alduey, también como control master de dicha planta televisora, posición que ocupó hasta finales del 2004.

En junio de 2001 participó en ESPACIO 2001 (El Encuentro) programa de capacitación realizado en México por Televisa, obteniendo reconocimientos de participación en la Producción De Televisión.

También ha participado de producciones de humor tales como, el programa “TITIRIMUNDATY” el cual se realizaba dentro del Grupo de Medios Telemicro desde mediados del 2001 hasta finales del 2020, producido y dirigido por Señor Ildefonso Ureña, dicho programa ganador en varias ocasiones de los premios más destacados en el país El Casandra, hoy llamados El Soberano.

De igual manera desde 2007 y hasta 2013, formó parte del equipo de producción del programa “A Reír Con Miguel y Raymond”, una producción del Señor Ildefonso Ureña para el Grupo de Medios Telemicro también, y el cual no solo fue reconocido por los premios antes mencionados como Programa De Humor De Año, sino también, que sus figuras principales Raymond Pozo y Miguel Céspedes, obtuvieron la estatuilla como comediantes del año en varias ocasiones.

La trayectoria de Miranda, siguió adelante y en mayo 23 del 2009 participó en la producción del ESPECTACULO 51-15, celebrando los 51 años en el arte del extinto Humorista Y Productor De Televisión, Freddy Beras Goico, y los 15 años de los humoristas, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, realizado en el Teatro United Palace en la ciudad New York de la mano del empresario Vidal Cedeño y con el cual colaboró en distintas actividades artísticas dentro de los Estados Unidos hasta agosto del 2013.

Dentro del campo de la producción ha realizado comerciales para empresas Nacionales e Internacionales, dentro de las Nacionales podemos resaltar, Raphy D Oleo Magnament, Rumba Deluxe Bar And Lounge, Mirandarte S.A., entre otras.

A esto se añade el manejo del “Spot-Reel del Equipo De Los Tigres Del Licey”, para la temporada del Beisbol Invernal, desde la temporada 2012-2013 hasta la fecha y la producción de la Pantalla Interna Del Estadio Quisqueya (Tigres Del Licey) desde la temporada 2016-2017.

A nivel internacional están las compañías: On Target Adversiting Inc. Puerto Rico, Para Las Marcas (Claro Puerto Rico, Solo Pin, Banco Bhd León, Ria Finalcial Services),entre otros, en New York están: (Makina Celullar, Producciones Colomé, Fm Media Group y New Solution Home Care), la meta del Señor Rafael Miranda (Kaynner), quien en este 2021 está cumpliendo 25 Años en los medios de comunicación, recientemente fue reconocido por los premios primavera en la ciudad de new york por su trayectoria como productor.

Además, obtuvo su validación en “INFOTEP” como Productor Y Realizador De Audiovisuales, dentro sus planes futuros están, incursionar en Nuevos Proyectos y desarrollar más sus conocimientos en el área, tanto a nivel Nacional Como Internacional, sin dudas es un gran talento de los cuales permanecen en el anonimato, pero con mucho que aportar.

