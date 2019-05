Kawhi pidió irse de San Antonio por “falta de confianza”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Kawhi Leonard vive días dorados. Su papel en las Finales de la Conferencia Este, fue absolutamente clave para que los Raptors hayan llegado a sus primeras Finales de la NBA, ha provocado que todos los focos se pongan encima de su figura y se quiera conocer cada detalle sobre un hombre que no suele ser especialmente conversador ante los medios.

Para intermediar entre esa sed informativa de los aficionados y la tranquilidad que necesita la mente de Leonard para encarar el duelo ante los Warriors, su tío ha decidido tomar la batuta de las declaraciones.

En una entrevista con Yahoo! Sports, Dennis Robertson, conocido como Tío Dennis, ha explicado cómo se siente Leonard ahora mismo y cómo está preparándose para un momento mágico en la carrera de un jugador de la mejor liga del mundo.

“Somos una familia humilde, así que ahora estamos disfrutando el momento”, dijo Robertson en una entrevista telefónica. “La mayoría de la gente diría que se trata de una reivindicación, pero no estoy tan seguro de ello. Ha sido bonito ver cómo manteniendo la boca cerrada se iban resolviendo las cosas a nuestro favor”.

“Y para Kawhi, con toda esa prensa negativa encima, ha sido capaz de tomar el control del Este e ir alcanzando cada serie partido a partido. Ha sido realmente complicado. Los Raptors nunca han estado en las Finales y estamos felices por haberlas alcanzado. Te hace sentir bien viendo lo duro que fue para ellos el año pasado. Tenemos que estar felices”.

Robertson concretó que “Kawhi está listo para este momento. Lo que hemos conseguido es impresionante. Es lo que hacen las estrellas. Viendo cómo ha manejado todo lo que ha sucedido dentro y fuera de la pista, es algo realmente bien merecido. Ha sido bonito verle luchar contra la adversidad. Se ha merecido vivir cada minuto de esto”.

Su marcha de San Antonio

Ahora a Kawhi la vida le sonríe, aunque no sea la persona más expresiva del mundo. Sin embargo, el pasado verano, el alero no paró de recibir críticas y escarnios públicos por su marcha de San Antonio, ya que apretó todo y más para lograr un traspaso y salir del equipo en el que había pasado toda su carrera.

Echando la vista atrás, y sin entrar en detalles de lo sucedido, es importante conocer cuáles fueron los motivos que invitaron a Leonard a pedir irse. Según su tío, el principal fue “la falta de confianza. No se creían que no podía jugar tras la lesión y eso fue creando una falta de confianza que desembocó en que fuéramos nosotros los que no les creyéramos. Si un jugador te dice que no es capaz de jugar, entonces deberías creerle. ¿Para qué iba a dejar de jugar así porque sí? Es un competidor”.

“A veces, los médicos de un equipo te dicen lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Kawhi sufría muchos dolores. Era un tema serio. No le creyeron. Y después de eso, la relación entre ambas partes no pudo recuperarse y decidimos que lo mejor era marcharnos”, agregó.

¿Kawhi quería ir a Toronto?

La respuesta a esta pregunta es un no, pero con matices. Robertson ha tratado de detallar que, en un principio, su sobrino no deseaba irse hasta Canadá, pero que el paso del tiempo y las relaciones de confianza que ha establecido allí han hecho que Leonard se sienta cómodo e integrado en los Raptors.

“Cuando te traspasan a cualquier sitio al que tú no pediste ir, no quieres aceptarlo”, comentó. “Pero cuando pasas ese periodo, tu mentalidad se centra en dar todo lo mejor y competir al más alto nivel. Nunca tuvo nada que ver con la ciudad de Toronto, de veras que no. Toronto es una ciudad realmente bonita. Kawhi siempre habla bien de la ciudad, es bonita. Simplemente fue una reacción inicial, lo cual es algo normal. Ahora estamos disfrutando el camino y caminando hacia delante, hacia las Finales”.

