(VIDEO) Kawhi Leonard y Paul George desarticulan a los Jazz

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Un afilado y certero Kawhi Leonard, con 34 puntos, y un agresivo Paul George, con 31 puntos y mucho protagonismo en ataque, lideraron a Los Angeles Clippers para desarticular a los Utah Jazz (132-106) y lograr un importante triunfo que pone el 1-2 en la semifinal de la Conferencia Oeste., informaron este domingo medios locales.

Tras perder los dos encuentros a domicilio por culpa de un Donovan Mitchell excepcional, los Clippers volvieron a jugar ante su público en Los Ángeles (EE.UU.) y las dos estrellas locales respondieron al desafío de rendir a los poderosos Jazz, que fueron el mejor equipo de la temporada regular (52-20).

George dio un paso al frente y logró 31 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, mientras que Leonard, que se encuentra en un maravilloso estado de forma, consiguió 34 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias.

@kawhileonard scored 34 PTS as the @LAClippers beat the @utahjazz 132-106 & now trail the series 2-1‼️ #ClipperNation #NBA #NBAPlayoffs #NBATwitter pic.twitter.com/ly8BDsatz2

— NBA Panel (@NBAPANEL) June 13, 2021