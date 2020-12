Kawhi Leonard y la nueva temporada: “Son las cosas que me gustan, el desafío”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La temporada 2019-20 acabó en tragedia para Los Angeles Clippers. Tras dominar 3-1 frente a Denver Nuggets vieron como los de Colorado remontaban mientras ellos se desintegraban. La consecuencia inmediata fue el despido de Doc Rivers como entrenador, pero tal movimiento no cerró la herida. Semanas (meses después) aún se habla de lo ocurrido y, como no podía ser de otro modo, de todos aquellos detalles que deterioraron el camino de un equipo que parecía construido para una sola meta: el anillo.

Pero hay que pasar página. Los Clippers siguen liderados por Kawhi Leonard, y como tal el objetivo sigue siendo factible. Quizás dejar el papel de favorito a Lakers les favorezca. Quizás la llegada de Tyronn Lue de un nuevo aire al vestuario. Sea como fuere, el dos veces MVP de las Finales asegura estar preparado para el reto.

“Estoy motivado. Quiero empezar, quiero volver después de lo ocurrido. Deja un mal sabor de boca perder una ventaja de 3-1. Pero me encanta. Estas son las cosas que construyen al jugador. Son las cosas que me gustan, el desafío. El camino para llegar a un campeonato es duro. Me encanta el proceso”, explica a los medios a menos de tres semanas para volver a la competición.

Las palabras de Leonard suenan bien y parecen ir en consonancia con el deseo de Paul George, quien fue más allá en rueda de prensa para asegurar que quería retirarse en los Clippers; la cuestión es que más allá de planes a largo plazo, el corto depende únicamente de lo que ocurra en los próximos meses. Ambas estrellas tienen la opción de salir de sus contratos en verano de 2021 y es una duda que les perseguirá toda la temporada. Si no se gana, si no se llega a las Finales, si hay otro fracaso… Los Clippers jugarán cada noche con un importante peso sobre sus hombros.