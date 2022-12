Kawhi Leonard sobre la temporada regular: «No quiero estar aquí»

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La fama precede a Kawhi Leonard. Por eso, cuando tras firmar el mejor partido desde su regreso ante todos unos Celtics, insinúa que no le importa la liga regular, la opinión pública se le echa encima. Sus palabras exactas fueron las siguientes: «No me preocupa lo de esta noche. No quiero estar aquí. Estoy centrado en el final del año. En los playoffs». Las cuales se han tomado como una afrenta a los 82 partidos que determinan mucho de lo que acaba pasando en postemporada.

No es la primera vez que Leonard habla, ya sea con sus palabras o con sus actos, en términos despectivos hacia la temporada regular. Básicamente fue él quien popularizó el load management que tanto debate ha sembrado en la liga en los últimos tiempos. En 2019 le salió a pedir de boca, pero en 2020 le jugó una muy mala pasada a los Clippers. De hecho, encadena tres temporadas sin graves inconvenientes en las que no supera los 60 partidos disputados. Sin embargo, viniendo de una lesión de cruzado como la que acaba de atravesar, sus declaraciones bien podrían aceptar otra lectura.

Quizás el dos veces MVP de las finales se estuviese refiriendo a que de nada vale parecer sano hoy si no llega en plenitud al momento de la verdad. Sucede que, antecedentes en mano, cuesta no pensar mal de Kawhi y la opinión que le merece un miércoles cualquiera en Charlotte.

