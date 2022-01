Kawhi Leonard podría volver a jugar esta temporada en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Ayer los Clippers perdían contra los Suns firmando su segunda derrota consecutiva y la séptima en los últimos diez encuentros. Poco se puede pedir al equipo después de perder por lesión a Paul George, al que todavía le restan por lo menos un par de semanas de baja. Si en un inicio la temporada se avecinaba complicada, esta ausencia ha hecho de diciembre y enero una empinada cuesta. Pero ayer los Clippers si tenían algo que celebrar. Al término del encuentro a Marcus Morris le preguntaban por la vuelta de Kawhi Leonard y, aunque respondió de forma diplomática, no pudo evitar contener la sonrisa tras la mascarilla.

Durante las últimas semanas, en el entorno de la franquicia ha revoloteado la idea de volver a contar con su gran estrella, de la cual no se conocen más que noticias positivas en torno a su recuperación. Sin embargo, no fue hasta la tarde de ayer que una voz autorizada como Chris Haynes desvelaba que Leonard va camino de acortar sus plazos. El periodista de Yahoo Sports apunta que Kawhi ha aumentado bastante su carga de trabajo durante las últimas semanas, haciendo viable su regreso antes del término de la temporada regular.

Inmediatamente después de saltar la noticia, la prensa local se lanzó a preguntar a Tyron Lue por el asunto. «No puedo hablar de eso. Soy optimista pero no lo tengo claro. Me gustaría recuperar a unos cuantos jugadores de lesión». O lo que es lo mismo, que a pesar de no poder decir nada por si la situación se acaba torciendo, la vuelta de Kawhi sigue entrando en los posibles planes de los Clippers de cara a este mismo curso.

