Kawhi Leonard podría estar listo para los playoffs de 2022

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Asegurado su futuro en los Clippers con un contrato de cuatro años y 172 millones de dólares, ahora llega el momento de centrarse en cuándo podrá volver a las pistas. Kawhi Leonard sufrió una lesión en su rodilla derecha durante la segunda ronda de playoffs disputada ante Utah Jazz. Al principio se pensó que la dolencia no era grave, pero los exámenes acabaron confirmando el desgarro parcial del ligamento cruzado anterior de su articulación, problema que le obligó a pasar por el quirófano mediado el mes de julio.

Desde que se conoció la cirugía y la lesión exacta que había sufrido, no pocos sacaron la calculadora para ver cuánto tiempo estaría sin poder jugar. Algunos hablaban de meses, otros de un año… La realidad es que es posible que no salté al parqué en toda la temporada 2021-22. Justo sobre este tema escribe Andrew Greif de Los Ángeles Times, quien señala que es posible que esté preparado para regresar justo antes de comiencen los playoffs allá por mediados del mes de abril de 2022. ¿En qué basa tal predicción? En el análisis hecho por Alan Beyer, director médico ejecutivo y cirujano ortopédico del Instituto Ortopédico Hoag de Orange County.

“En el caso de Kawhi, es factible hablar de un periodo de baja algo menor al año. No hay dos jugadores iguales, por lo que algunos tardarían siete u ocho meses en volver. Con el calibre de estos jugadores, no me apresuraría a hacer un calendario. Le daría unos nueve o diez meses completos antes de esperar verlo de vuelta”, explica.

La cuenta es ‘sencilla’. Si contamos nueve meses desde julio, nos situaríamos en abril. Si lo ampliamos a diez, llegamos a mayo. En ambos casos Leonard estaría en el límite para retornar a la acción sin forzar la maquinaria. Conociendo su historial y todo lo ocurrido en su momento en San Antonio, verle apresurándose por regresar un mes antes o después parece fuera de contexto. Solo queda esperar y ver si en los próximos meses tenemos un conocimiento más exacto de la situación, ya que apenas han pasado 30 días desde que fue operado.

