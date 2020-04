Kawhi Leonard pierde demanda contra Nike

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El jugador de Los Ángeles Clippers, Kawhi Leonard, ha perdido en su demanda interpuesta ante Nike en la que reclamaba sus derechos de autor por el logo de “La Garra”, informa el periodista Darren Rovell. El juez federal del distrito Michael W. Mosman dictaminó que los dos diseños eran “sustancialmente diferentes”.

“No se trata simplemente de un trabajo derivado del boceto en sí. Creo que es nuevo y significativamente distinto del diseño original”, explicó el Juez.

Kawhi Leonard, actualmente patrocinado por la firma New Balance, quería llevarse consigo el logo de “La Garra”; sin embargo, no podrá hacerlo tras conocerse la decisión del magistrado.

Kawhi Leonard has lost his case against Nike, in which he claims they stole his “Klaw” logo. Judge rules two designs are substantively different. Leonard wanted to take design to his new shoe partner, New Balance. pic.twitter.com/ZJkY4ohqIt

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 25, 2020