Kawhi Leonard, optimista de cara a los playoffs: “Confío en este equipo”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tras el duro tropiezo de los pasados playoffs, los Clippers afrontan este año una postemporada de muy variopintos pronósticos. Para algunos, haber pasado el curso alejados de los focos les beneficia de cara a tener éxito en las eliminatorias, mientras que otros no creen que lo visto hasta ahora haya disipado del todo las dudas surgidas con el batacazo ante los Nuggets. Esto, no obstante, no parece afectar a Kawhi Leonard, quien ha asegurado que no afronta estos playoffs de forma distinta a cualquier otra ocasión.

“Me siento con la misma confianza que otros años. Creo que somos un buen equipo y que tenemos una plantilla profunda” aseguró. “¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para lograr una victoria? ¿Cuánto de nuestro cuerpo y mente vamos a poner en estos playoffs? Estas son cosas que tenemos en mente ahora mismo. Yo personalmente confío en este equipo”.

Los angelinos harán su debut el sábado ante los Mavericks, quienes ya fueron su rival de primera ronda la temporada pasada. En liga regular, los texanos se llevaron dos de los tres duelos directos entre ambos, y llegan además como uno de los equipos que mejor ha cerrado el curso, por lo que serán un rival duro que obligará a los Clippers a dar lo mejor de sí mismos desde el principio si quieren seguir su camino hacia el anillo.

“El año pasado es el año pasado” afirmó Tyronn Lue cuando se le preguntó por lo ocurrido en la burbuja. “Ahora somos un equipo distinto, con mecanismos diferentes y que hace las cosas de forma diferente. Tenemos a toda la plantilla sana y hemos hecho varios cambios, así que somos un equipo muy diferente. Eso no significa que vayamos a ganar sí o sí el campeonato, pero partimos desde otra posición”.

