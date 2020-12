Kawhi Leonard niega las acusaciones: “Nadie me convenció, soy de Los Ángeles”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Ángeles Clippers se hallan en el ojo del huracán aunque esta vez haya sido por motivos extra-deportivos. La franquicia californiana vuelve a las portadas del mundo NBA y lo hace de una de las peores formas. Como ha sido un clamor en las últimas horas, Jerry West ha sido demandado por su relación con la llegada de Kawhi Leonard a su ciudad natal. Y es que The Logo estaría perdiendo la buena reputación que tiene si las acusaciones son ciertas. Johnny Wilkes, el supuesto intermediario que facilitó la firma del ex de los Spurs, ha denunciado a la leyenda de los Lakers, quien le prometió hasta 2,5 millones de dólares.

Pese a hacerse con los servicios del dos veces MVP de las finales, West no habría pagado esta cantidad estipulada. Pero lo peor no es la deuda comentada, sino que este tipo de comisiones bajo manga son totalmente ilegales a ojos de la NBA. Y muchos os estaréis cuestionando, ¿Quién es Johnny Wilkes? Se trata de un intermediario en este tipo de operaciones que, a su vez, es ‘el mejor’ amigo del tío de Kawhi, la figura familiar más importante en la carrera del jugador en cuestión y clave en la operación. Este también está vinculado al baloncesto formación en la ciudad de Los Angeles con su organización sin ánimo de lucro In The Paint Academy.

Además, el propio Johnny también ha revelado otros detalles de la operación como el hecho de que la firma con los Clippers incluía una cuenta corriente y una casa para el tío de Leonard en el Sur de California. Incluso, Wilkes y Jerry West habrían cenado juntos en Beverly Hills como celebración del acuerdo obtenido.

Ante estas duras acusaciones la organización angelina se defendió en un comunicado en el calificaba de inexactas e infundadas a las palabras del intermediario. Y que desde el primer momento se han puesto a colaborar con la NBA, quién también les habría abierto una investigación. Pero los Clippers no han sido los únicos en cubrirse las espaldas, los otros dos protagonistas también han hecho lo propio. Jerry West fue el primero en negarlo todo y reconocer que desconocía la famosa demanda contra él.

Después de su último partido de pretemporada ante los Jazz, Kawhi también decidió hablar al respecto. “Eso no tiene nada que ver conmigo, nadie me hizo cambiar de opinión para ir a ninguna parte. Soy de Los Ángeles y crecí aquí toda mi vida. Hay gente que trata de sacar dinero de donde sea, no será el último que lo haga”, agregó la estrella del equipo. Hasta el momento, se teme lo peor en caso de que Johnny demuestre sus acusaciones, ya que la NBA es muy estricta con estos casos. Pero por otro lado, a Leonard no le falta razón y llevaba años intentando jugar en Los Ángeles.