Kawhi Leonard, inclinado a seguir en los Clippers

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Es una de las decisiones más importantes de cara a la agencia libre de 2021. Kawhi Leonard firmó un contrato de tres años y 103 millones de dólares con Los Angeles Clippers en verano de 2018. Sin embargo, ese mismo contrato establecía que el tercer año dependía de una opción de jugador para el dos veces MVP de las Finales. Pues bien, parece que el alero se inclina en estos momentos por seguir en la franquicia californiana; eso sí, con un contrato nuevo.

Renunciar al año que le quedaría del mencionado acuerdo es algo que parece tener decidido desde hace meses. Ya en diciembre aseguró que si estaba bien físicamente la determinación acertada sería la de renunciar a su player option, si bien este camino no suponía en momento alguno que quisiese dejar los Clippers. “Hablaremos de esos cuando llegue el momento”, indicaba.

La hora de sentarse a negociar aún no ha llegado. Queda el final de la temporada regular y el desarrollo de unos playoffs que podrían ser determinantes en su decisión. No obstante, ello no evita que se hable de su futuro y que surjan informaciones al respecto. La última de ellas, con Sam Amick y John Hollinger de The Athletic como fuente, recalca que el small forward planea volver a firmar con los californianos una vez sea agente libre.

El citado medio menciona que tal información surge de dos vertientes (fuentes). Por un lado habría personas del equipo que así lo habrían expresado. Por otro nos encontramos con ejecutivos de otras organizaciones de la NBA, quienes de igual modo creen que lo más probable es que Leonard siga en los Clippers.

El camino que parece haber elegido Leonard tiene una base económica. Si aceptase su opción de jugador percibiría 36 millones de dólares en la campaña 2021-22. Si renuncia para posteriormente volver a comprometerse con los Clippers, podría negociar un contrato máximo mucho más lucrativo que abarque cuatro temporadas.

George, ya comprometido

Si los Clippers logran atar a Leonard habrán asegurado su actual proyecto a largo plazo. A principios del mes de diciembre los angelinos cerraron la extensión de Paul George hasta la campaña 2024-25, cuya opción de jugador fue anulada en el momento de firmar el nuevo acuerdo. Fue entonces cuando el alero de 30 años comentó que esperaba que Leonard también se comprometiese a largo plazo, pero que de igual modo era una decisión personal en la que nadie debía entrometerse. Toca esperar acontecimientos.