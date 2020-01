Kawhi Leonard compartía helicóptero y piloto con Kobe Bryant

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Kawhi Leonard guardaba una relación especial con Kobe Bryant. La estrella de los Clippers nació en Los Ángeles, creció en Moreno Valley (al sur de California) y pasó su etapa universitaria en San Diego. Con tal cercanía geográfica y compartiendo la pasión por el baloncesto, acabó por conocer personalmente a Kobe, con quien entabló una amistad incluyendo vínculos con terceras personas.

Dada esa relación fraguada hace bastante tiempo, no extraña que una vez que Kawhi tenía decidido regresar a Los Ángeles le pidiese consejo sobre varios aspectos de la ciudad, incluyendo la mejor manera de desplazarse de un lugar a otro, ya que aunque Leonard tiene una residencia cerca del Staples Center, siempre que puede prefiere estar en su casa de San Diego.

“Hablé con él sobre eso poco antes de mi traslado para jugar en Los Ángeles. Me comentó cómo se desplazaba desde Newport (su residencia) y me dijo que llevaba haciéndolo unos 17 años”, comentó a los medios tras la última práctica de tiro del equipo señalando que no solo adoptó ese mismo medio de transporte para ir y volver de San Diego, sino que compartían piloto, Ara Zobayan; algo que hace que la situación sea aún más surrealista para él.

“Sí, era el mismo piloto. Toda la configuración, la forma en la que él viajaba de un lado a otro era la misma en la que yo llegaba desde San Diego”, agregó.

