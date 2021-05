Kawhi Leonard admite estar jugando con una lesión en su pie

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Desde hace ya un par de semanas que Kawhi Leonard viene soportando una lesión en el pie, que lo mantuvo fuera de las pistas en los cinco partidos anteriores de los Clippers. Pero después de la derrota que sufrieron los angelinos ante los Nuggets este sábado, el alero trató de dejar en claro que el dolor en su pie no es gran cosa y no le afectará el resto de la temporada o los playoffs.

“Me siento bien”, dijo Leonard. “Tomamos las medidas adecuadas para corregirme, para asegurarnos de que no me pasa nada significativo”. Cuando fue consultado sobre si podrá jugar el resto de la temporada a pesar de la lesión, Kawhi dijo: “Si. Lo he estado haciendo. No es algo que acaba de ocurrir después del último juego. Pero estaré bien. He pasado por situaciones como esta antes”.

Leonard es la máxima figura de su equipo, y ha jugado a un gran nivel cuando ha estado sano esta temporada, promediando 25,5 puntos, 6,1 rebotes y 5,5 asistencias por juego, mientras dispara con 39,7 por ciento de efectividad desde la línea de tres puntos. Cuando está en cancha esta temporada, los Clippers son 12,1 puntos mejores por cada cien posesiones. Mientras que cuando han compartido minutos Leonard y George, los angelinos son 16,9 puntos mejores.

No sorprendemos a nadie si decimos que los Clippers sanos han mostrado destellos de por qué deben ser considerados un contendiente al título. A la profunda plantilla que ya poseían a principios de temporada han agregado importantes complementos como Rajon Rondo y DeMarcus Cousins.

Sin embargo, la salud y la consistencia han pegado en Los Ángeles esta temporada. Después de la dura caída en los playoffs de la temporada pasada ante los Denver Nuggets, queda la sensación alrededor de la Liga que los Clippers todavía deben demostrar su potencial de equipo candidato. Para eso, que Leonard juegue afrontando una lesión (por leve que sea) no es una buena noticia.