Kawhi Leonard adelanta que medita salir a la agencia libre en 2021

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Anthony Davis y Paul George tienen que en común el haber firmado una extensión de sus respectivos contratos durante la temporada baja. Tras estos acuerdos, la agencia libre de 2021, que había generado una gran expectación, ha perdido a gran parte de sus nombres más importantes. Pero no a todos.

Al igual que ocurriera en 2019, el alero de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, podría convertirse en la principal atracción del próximo verano. El dos veces campeón de la NBA planea convertirse en agente libre en 2021. Eso sí, tan sólo si la salud física le acompaña hasta entonces.

“En este momento estoy concentrado en esta temporada”, declaró Leonard según recoge el medio Los Angeles Times. “No digo que me vaya a ir otro lado o que me quede aquí. Sólo estoy concentrado en la temporada. Obviamente, si estoy sano, la mejor decisión será rechazar la player option. Pero eso no significa que me vaya o que me quede. Hablaremos de eso cuando sea el momento.”

Leonard firmó un contrato de tres años por valor de 103 millones de dólares para unirse a la franquicia angelina en julio de 2019, con un último año sujeto a una opción de jugador. Dado que ha lidiado con varias lesiones de cierta consideración a lo largo de su carrera, ejercer esta cláusula le permitiría una suma de 36 millones garantizados durante el curso 2021-22.

No obstante, rechazar la opción de jugador ha sido visto durante mucho tiempo con la ruta más probable en el futuro del cuatro veces All-Star. Esta temporada marcará la décima en su carrera, lo que le permitirá ser elegible para recibir el pago máximo (un 35% del tope salarial de su equipo) y cerrar el contrato más lucrativo de su carrera.

Su compañero, el alero Paul George, cuyo traspaso ayudó a los Clippers a recibir el compromiso de Leonard, también podría haberse convertido en agente libre tras esta campaña, pero prefirió no adelantar más la decisión y, en su lugar, aseguró una renovación por cuatro temporadas y 190 millones. George señaló que mantuvo informado a Kawhi en todo momento y admitió que espera que ambos sigan juntos en California a largo plazo.

“Hablé con Paul. Se siente cómodo aquí”, afirmó Leonard. “Le encanta la ciudad. Obviamente, es de aquí, así que desde su punto de vista hizo un gran trabajo al venir a verme y decirme cómo se sentía antes de firmar ese contrato.”