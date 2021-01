Katy Perry ilumina el cielo con “Firework” durante la fiesta inaugural de Joe Biden

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La popular cantante estadounidense, Katy Perry, fue la responsable de amenizar la fiesta inaugural del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, iluminando el cielo con una interpretación de su éxito musical “Firework”.

Si bien la pandemia del coronavirus y las preocupaciones de seguridad en Washington redujeron enormemente los eventos inaugurales, los organizadores crearon un ambiente de celebración con actuaciones de celebridades en vivo y grabadas, para cerrar con broce de oro el especial día de Biden.

Biden y la primera dama Jill Biden vieron el final de los eventos del día desde un balcón en la Casa Blanca.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021