Katherine Rodríguez: “Tengo la certeza de que subiré al podio en Tokio”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La atleta de taekwondo Katherine Rodríguez va a su segunda participación en unos Juegos Olímpicos con una solo misión: subir al podio en Tokio.

Divina Estrella, en atletismo, fue la primera mujer dominicana en asistir a los Juegos Olímpicos (Montreal 76). Rodríguez será la primera fémina de taekwondo en participar dos veces en las olimpiadas, cuando el 27 de julio suba al tatami.

“Tengo la certeza de que subiré al podio en Tokio. No te puedo decir el lugar, pero en algún lado puedo estar, en algún rincón”, expresó la nativa de Tamboril, Santiago a El Nuevo Diario desde Tokio, en donde este viernes se inaugurarán los Juegos Olímpicos, el evento de mayor trascendencia para los atletas.

Con la experiencia y madurez obtenida, tras el paso de los años, de hecho, la atleta de los +67 kilogramos ya participó en su primeras olimpiadas en Río 2016, va en busca de lo suyo, una presea para su país, ya que hasta la fecha no hay una mujer dominicana en obtener una medalla olímpica.

“Me llena de orgullo estar en mis segundas olimpiadas, ya no me impresiona tanto como antes, porque ahora voy en busca de lo mío, quiero ser la primera dominicana en subir al podio y para eso me he preparado con el paso de los años”, aseguró Rodríguez, quien competirá el martes 27 de julio.

Hasta el momento, todas las medallas olímpicas (7) han sido conquistadas por atletas varones.

Rodríguez llegó el 19 a Tokio, desde que entró al país asiático, las pruebas no se han parado ni se pararán.

“La experiencia en la villa, es tipo burbuja, no se puede salir, solo al comedor, a donde vamos a entrenar y luego a la habitación; además de que aquí se hacen pruebas a diario, hay mucho control por el COVID-19”, detalla Rodríguez, medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, Colombia.

“Tenemos una aplicación para monitorear los resultados y la temperatura”, añadió Rodríguez, quien luego de hablar con este redactor, le tocaba ir al despacho médico de la villa olímpica a tomarse la temperatura y hacerse su prueba de rigor.

Katherine, 14 del ranking mundial de la Federación Internacional de Taekwondo, señala que esta es la fecha (20-7-2011) que no sabe quiénes serán sus contrincantes para sus peleas del 27, que mejor se enfoca en sus entrenamientos con los entrenadores Miguel Camacho y Oscar Maldonado.

“Conozco obviamente a la campeona olímpica de Río (Shuyin ZHENG, de China no.2 del mundo), a quien una vez le gané en un Open en Nevada, pero no pienso con quienes pelearé”, comenta la atleta Creso, que para conquistar medalla en Tokio debe ganarle a sus dos primeras contrincantes, las que no ha querido identificar por el momento. Bianca Walkden, de Gran Bretaña, es la número uno del mundo en ese peso (+67 kg).

“Me siento súper enfocada, y más ahora con esta gratificación que anunció el ministro de Deportes Francisco Camacho para los atletas, que al igual que yo, saben que esta es una oportunidad de llegar a la gloria”, destacó. “Usted se imagina un atleta de no tener nada, colocarse una medalla y recibir esa cantidad de dinero, es algo histórico y emotivo para los atletas”.

Camacho anunció la semana pasada que los atletas que conquisten medallas, según los colores tendrán 12 millones por oro, 8 y 6 millones por plata y bronce.

Rodríguez trató el tema de la presión de un atleta cuando va a un evento tan importante como los Juegos Olímpicos.

“La presión siempre está ahí para un evento como este, espero no nos arrope y salgamos adelante”, adelantó.

Cuestionada sobre las camas, un tema virilizado en las redes y en los medios de comunicación, ríe y expresa que “es una cama normal, resistente, con buen diseño, bien hecha, una cama normal para una persona”, recreó.

Sobre la comida en la villa olímpica, comentó que “aquí hay varios tipos de comida, asiática y americana, pensé iba a ver más variedad, pero hasta ahora ha sido muy buena”.

El taekwondo dominicano ha obtenido dos medallas olímpicas, una de plata a través de Gabriel Mercedes (-58 kg) Beijing 2008, y la última de bronce, en poder de Luisito Pie (-58 kg) Rio 2016. Para esta versión de Tokio, el país lleva a Rodríguez, Moisés Hernández y a Bernardo Pie.

