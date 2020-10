Katherine Rodríguez, sobre los Juegos Olímpicos: “Nos hemos quedado un poco estancados”

Comparte esta noticia

La atleta señala que los demás países han iniciado su preparación con mucho más tiempo que la RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Katherine Rodríguez es una de dos atletas de taekwondo que cuenta con un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, a celebrarse desde el 23 de julio al 8 de agosto del próximo año, por lo que entiende que implementar el sistema de burbuja planteado por el Ministerio de Deportes (Miderec) y el Comité Olímpico Dominicano (COD) ha sido la correcta.

“Me parece bien, porque la mayoría de los países han iniciado su preparación para los Juegos Olímpicos y nosotros nos hemos quedado un poco estancados, debido a la imprudencia de la gran mayoría de las personas”, expresó Rodríguez al referirse a las razones por las cuales apoya esta medida, adoptada debido a la presencia de la pandemia del COVID-19.

“Las grandes potencias iniciaron sus entrenamientos y han realizado campamentos en otros países y nosotros seguíamos entrenando en casa”, explicó Rodríguez en conversación con El Nuevo Diario vía telefónica.

Rodríguez, miembro de la selección nacional de taekwondo y del Creso, logró su cupo para Juegos Olímpicos en marzo, durante el Clasificatorio Olímpico en Costa Rica, donde ganó la medalla de oro en de la categoría +67kg en el mismo evento que su compañero de equipo Bernardo Pie.

La atleta, quien reveló que se mantuvo entrenado durante las restricciones por la pandemia, se siente alegre de poder volver de la manera que lo hacía antes de la llegada del coronavirus al país.

“Me alegra regresar. Aunque pensé que nunca diría esto, pero en verdad me hace falta”, admitió la taekwondoista, quien señaló que no ha sido una tarea fácil mantenerse entrenando durante el espacio de cuarentena.

“Ha sido difícil, no todos tienen a alguien que te pueda ayudar, ni tampoco un espacio adecuado para trabajar un deporte como lo es el taekwondo, que es de mucho movimiento. Tengo unas rutinas y comencé a hacerlas en casa, pero no todos los días cuentas con ese ánimo, que obtienes cuando entrenas junto a tus compañeros y tu entrenador, pero por mi fuerza de voluntad y por amor a lo que quiero, continúe, pero realmente es difícil”, argumenta la nativa de Tamboril.

Katherine señala que se siente en condiciones y no ha subido mucho de peso, ya que ha trabajado fundamentalmente en su preparación física durante estos meses, en los que ha recibido entrenamiento virtual y siendo supervisada a través de vídeos, algo a lo que no se acostumbra, ya que está acostumbrada a trabajar bajo presión.

Con el objetivo de mantenerse en forma, la atleta de 28 años se trasladó a Monte Plata donde un excompañero, Andrés Sebastián, tiene un gimnasio.

“Allá entrené alrededor de un mes y medio, cuando comenzaron a cerrar todo nuevamente, regresé a mi casa”, detalló Rodríguez, quien reveló que, para disminuir el impacto emocional de los estragos causados por la pandemia, ha mantenido su mente ocupada y alejada de las malas noticias.

Uno de los retos que aún le quedan a Rodríguez en su paso, antes de llegar a la cita de Tokio, Japón, es el último Grand Prix de esta disciplina en diciembre próximo en Cancún, México.

“Esa competencia será buena para ver cómo, en prácticamente, ocho meses fuera de entrenamiento, como lo asimilaría cada atleta”, explica Katherine.

Culmina estudios universitarios

Luego de finalizar su participación en el clasificatorio que le dio el pase a los Juegos Olímpicos, Rodríguez regresó al país y se enfocó en alcanzar otra importante meta, como fue la culminación de sus estudios universitarios.

“Al llegar al país desde el clasificatorio, al principio de la pandemia, me enfoqué en terminar mis estudios universitarios en psicología general”, reveló la licenciada, egresada de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).

Obtiene su vivienda, faltan ajuares del hogar

El Nuevo Diario llevó la voz cantante en el reclamo de las viviendas de los atletas, lo que concluyó con que a Rodríguez y a otros deportistas se le cumpliera la promesa de entregarles una vivienda por parte de las autoridades pasadas, algo que ella ha señalado como otra meta alcanzada en su camino en el deporte.

“Por fin pude lograr obtener una vivienda, me la dieron en San Francisco de Macorís, se me complicó un poco ahí, pero estoy esperando al visto bueno del nuevo ministro, que le solicitamos sobre los ajuares del hogar, ya que no contamos con los trastes”, reveló la atleta.

Tras haber alcanzado nuevas metas y de regreso a los entrenamientos de manera formal todas las fuerzas de Rodríguez están enfocadas en prepararse para los Juegos Olímpicos y hacer sonar el himno Nacional en suelo japonés.