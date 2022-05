Karolina Toliver, primera mujer dominicana en graduarse en la Academia Naval de Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Karolina Toliver, se ha convertido en la primera mujer dominicana en graduarse de la Academia Naval de los Estados Unidos.

Así lo dio a conocer ella misma mediante su cuenta de Twitter con un mensaje inspirador para todo el inmigrante que llega a ese país con el sueño de tener un mejor futuro.

“Esto es para cada persona que inmigró aquí a los estados con un dólar y un sueño, para aquellos que están tratando de romper barreras y años de trauma y sacrificio generacional. Esto es para ti”, escribió.

this my best friend y’all, SHE DID THAT , i love you 💙 https://t.co/OU8oLDMjFo

— 13 (@adriannycbx) May 2, 2022