Karol G y James Rodríguez pudieran estar saliendo desde hace meses

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA. – Un fuerte rumor ha comenzado a tomar fuerza en las redes sociales, pues según algunas fuentes de entretenimiento aseguran este miércoles que Karol G y James Rodríguez, estarían sosteniendo una relación desde hace varios meses, pero que han tratado de mantenerla oculta.

La información habría sido confirmada por el propio medio campista a un integrante del cuerpo técnico que a su vez hizo replicar la noticia por diferentes medios.

Los rumores de una relación entre la cantante y el futbolista comenzaron hace meses, cuando por primera vez se conoció una fotografía en la que se veía a Salomé Rodríguez Ospina, hija del jugador del Al Rayyan con la empresaria antioqueña, Daniela Ospina.

La imagen fue compartida por la primogénita de James el pasado mes de junio a través de su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, el mediocampista también publicó una imagen junto a Karol G ese mismo día con la respectiva mención y un emoticón de la bandera de Colombia acompañado de una llama.

El ruido no paró, por el contrario, se intensificó y no precisamente por la relación que los une. El pasado 22 de noviembre James Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look pasando de lucir su cabello completamente castaño a un verde, idéntico al que utiliza Karol G en su larga y abundante cabellera y, a pesar de las críticas, muchos aseguraron que se trataría del nuevo romance que surgió entre las celebridades.

Sumado a esta situación, los seguidores de la pareja no dejaron pasar desapercibido que la química existente entre los dos pasó al plano de las redes sociales cuando por la temporada de fin de año empezaron a intercambiar ‘me gusta’ en las diferentes publicaciones de Instagram, algo que muchos de los fanáticos de Rodríguez y la intérprete de ‘Tusa’ interpretaron como un cambio de luces o coqueteo.

Pero estas no serían las únicas pistas que ha dejado el futbolista en sus redes sociales. Otra fue la publicación de James Rodríguez sentado en el interior de un avión privado, que según los portales de entretenimiento luce exactamente igual al utilizado por Karol G para desplazarse entre las diferentes ciudades en las que tiene presentaciones.

Finalmente, el portal de entretenimiento ‘Más Rechismes’ se encargó de filtrar el chat en el que una internauta que dice ser la esposa de alguien muy cercano al futbolista y hace parte del cuerpo técnico de la Federación Colombiana de Fútbol, quien le habría confirmado que el propio James Rodríguez confirmó la noticia.

“Amigos, re confirmado que Karol G con James. Mi esposo es amigo de un integrante de la selección Colombia que es muy amigo de James y él le dijo que sí, que ellos estaban juntos hace meses. Cuando él se pintó el cabello de azul, ya andaban. Que han viajado juntos, que estuvieron en Medellín y se encierran días”, se observa en el chat.

Y agregó: “El integrante no es un futbolista, es del cuerpo técnico. Ya casi se destapa esa olla, ya verás”, confirma el chat.

Relacionado