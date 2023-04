Karol G se queja con revista tras publicación: Hicieron «una portada con una imagen que no me representa”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la publicación de una portada que hiciera la revista GQ México con fotografías en las que luce “una imagen que no me representa”, la cantante colombiana Karol G no se quedó callada y este jueves a través de sus redes sociales expresó su descontento, además de que le faltan al respeto “a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas, a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

La intérprete de “Provenza” aseguró que se siente bien con su físico y que les hizo saber al equipo del magazine que trabajó con ella, su inconformidad con el resultado provocado “por la cantidad de ediciones” que le realizaron.

En las imágenes, “La Bichota” aparece con brazos más delgados, pómulos marcados y rasgos faciales más definidos.

En la entrevista con la versión mexicana de GQ, Karol G habla de sus inicios, sus tatuajes, de su apodo, de sus raíces, de su participación en película de Griselda Blanco y de su nuevo álbum “Mañana será bonito”.

Después que Karol G publicó su queja en redes sociales, la revista eliminó la publicación de las suyas, pero el artículo continúa en su página web donde especifican que Donna Trope es la creadora de las fotografías.

