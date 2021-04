Karol G revela que Shakira rechazó su oferta de trabajar juntas en un tema musical

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La artista colombiana Karol G reveló que su éxito no fue suficiente para trabajar con Shakira, quien rechazó su oferta de colaborar en un tema juntas.

Según el programa “Suelta la Sopa”, Karol G dio una rueda de prensa por el lanzamiento de su nuevo disco “KG0516” y durante la ronda de preguntas contó que se puso en contacto con Shakira para grabar un tema con ella, pero la cantante no aceptó la propuesta.

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, comentó.

A pesar de que Shakira le dijo que no, la reguetonera no desestimó que en el futuro vuelva a preguntarle si le gustaría participar en otra canción que tome en cuenta las características de su voz.

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo. Si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, explicó la intérprete de “Bichota”.

La novia de Anuel AA ofreció estas declaraciones luego de que fuera comparada con otras mujeres exitosas en la industria de la música latina como Shakira y Jennifer López, a lo que la colombiana respondió con mucho respeto, destaca Infobae.