Karol G responde las indirectas de su ex Anuel AA en el Tiny Desk

EL NUEVO DIARIO, WASHINTONG DC.- La cantante colombiana Karol G respondió con una canción las indirectas de su expareja el puertorriqueño Anuel AA durante el Tainy Desk Concert de la organización NPR Music Station.

Tras la separación de Anuel con la también cantante dominicana Yailin La Más Viral, este ha estado en el ojo público por las indirectas en canciones que le ha expresado a ‘’La Bichota’’ para que regrese con él.

Karol G al parecer no está en hacerle caso a su pasado y ha optado por seguir adelante con sus proyectos y la relación que se le atribuye con el artista Feid.

De acuerdo con las informaciones difundidas en los medios, la canción interpretada por Karol en el Tainy Desk llamada ‘’Gucci Los Paños’’, es una evidente ‘’ya te superé’’ dedicado a Anuel.

‘’Me decidí a empezar de cero. Y ahogar por fin las penas que tú me tenías cargando. Me tomé doscientas copas y las lágrimas bajando…Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando’’, cantaba Karol G emocionada.

La Bichota en esta nueva sesión del famoso concierto disponible en la plataforma de Youtube, se presentó con una banda compuesta solo por mujeres y compartió momentos amenos llenos de risa y luciendo más feliz que nunca.

Tainy Desk

El Tiny Desk Concerts es una serie de conciertos organizados por el programa de radio All Songs Considered de la organización NPR Music.

Y las presentaciones musicales se llevan a cabo en las oficinas de la estación, ubicadas en Washington D. C., a un costado del escritorio del presentador Bob Boilen.

