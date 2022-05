Karol G iguala el récord que tenía Selena Quintanilla en 1995

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Si bien hace poco Karol G demostró ser una fiel admiradora de Selena Quintanilla al cantar ‘Como la flor’, ahora la colombiana tiene otra cosa en común con la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’.

Y es que gracias a sus recientes lanzamientos: ‘Mami, en colaboración con Becky G, y ‘Provenza’, Karol ocupa el número uno y dos en importantes charts de Billboard, un récord que no lograba una artista femenina desde 1995.

La última en lograr esa hazaña había sido Selena Quintanilla, quien ocupó simultáneamente las dos primeras posiciones de Hot Latin Songs con ‘Tú sólo tú’ y ‘I Could Fall in Love’.

“Con el debut de ‘Provenza’ en el No. 2 y ‘Mamiii’ en el No. 1 esta semana, Karol G se convierte en la segunda mujer en ocupar los No. 1 y 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard”, se lee en una publicación de Instagram de la revista especializada.

Como era de esperarse, la colombiana celebró a lo grande este nuevo éxito en su carrera, por lo que recurrió a las redes sociales en donde compartió las capturas de pantalla de los charts y del post que le dedicaron desde la plataforma.

Cabe mencionar que ‘Provenza’ es un tema con el que Karol G celebra su soltería, además de dar un mensaje de empoderamiento y rendir homenaje a su natal Medellín.

Karol G no solo ha logrado igual a Selena Quintanilla, en julio de 2021, la canción ‘Tusa’, en la cual colabora con Nicki Minaj, se convirtió en la tercera canción más premiada en la historia de la música a nivel global, superando a ‘Thriller’ de Michael Jackson.

Sin duda, romper el récord que tenía Selena hace 27 años es algo muy especial para Karol G, pues en más de una ocasión ha reconocido que la intérprete de ‘Amor prohibido’ fue una gran inspiración para su carrera.

Y su admiración por Selena es tan grande, que en 2018 Karol se hizo un tatuaje en su honor. La cantante decidió plasmar para siempre la cara de sus dos ídolos en su brazo: Selena y Rihanna.

En las imágenes, publicadas por su fotógrafo personal Felipe Orvi, se puede ver el resultado final del significativo tattoo de ‘La Bichota’.

La intérprete de ‘Mamiii’ está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional y, aunque se ha convertido en la artista femenina número uno en la música urbana, también ha tenido que lidiar con alguno momentos incómodos, tal como sucedió recientemente en Medellín.

A la salida de una de sus presentaciones, Karol G fue agredida por una mujer que le lanzó la cerveza que llevaba en la mano, algo que ha causado indignación entre los fans de la cantante.

