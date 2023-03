Karol G hace historia con ‘Mañana será bonito’ al llegar al puesto 1 en Billboard

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – La artista colombiana Karol G sigue en plena promoción de su disco Mañana será bonito, un álbum que ha conseguido romper todos los récords y situarse como uno de los grandes estrenos del 2023. Con él, la colombiana ha alcanzado el primer puesto de la lista Billboard 200, un fenómeno que no había conseguido ninguna artista con un disco en español.

Hasta este momento, únicamente dos álbumes en español lo habían logrado: Un verano sin ti (2022) y El último tour del mundo (2020), ambos de Bad Bunny. Con esto, la intérprete de Tusa llega a lo más alto, algo que ninguna mujer había hecho todavía.

De hecho, ha roto otro récord al conseguir llevar al número 1 un álbum de una artista latina desde 1995, cuando se lanzó el disco Dreaming of you, de Selena, se puso en esta posición durante una semana. Sin embargo, este no estaba en su totalidad en español.

Con Mañana será bonito, ya son tres los discos de mujeres escritos mayormente en una lengua no inglesa los que alcanzan el primer puesto. Se suma así a Dreaming of you y The singing nun (1963).

El motivo del retraso en el lanzamiento del disco

Karol tenía pensado estrenar Mañana Será Bonito a finales de 2022 pero Shakira quería lanzar antes el tema con Bizarrap -se estrenó el 12 de enero- por lo que tras una larga conversación Karol G cedió ante la petición de retrasar el estreno tanto del álbum como de TQG.

«Ella me dijo ‘Karol sé que tú quieres sacar tu álbum. Yo también iba a sacar mi álbum el año pasado’. Ella me pidió que el proceso fuera así: Te Felicito, Monotonía, lo de Bizarrap y luego cerrar el círculo así, con TQG», revela la artista de Medallo para Radio W.

