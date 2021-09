Karol G enciende las redes grabándose en topless en la ducha

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – ¡Karol G volvió encender sus redes! La intérprete de “Ocean” apareció en topless debajo de la ducha y derrochó sensualidad.

¡También asombró a sus seguidores por mostrar algo nuevo en su look!

La joven de 30 años dejó lucir sus cejas azules, del mismo color que su pelo y a sus fans les ha encantado el cambio de look. “Está hermosa la condenada”o “me encantas reina”, le dijeron los fans.

En el video, Karol G se muestra completamente desnuda hacia arriba, aunque no muestra completamente su torso. Su piel mojada y su sonrisa la hacen lucir extremadamente sexy.

No obstante, no es la primera vez que la cantante aparece en las redes haciendo gala de su sensualidad.

En una ocasión enloqueció a sus fans al colgar un video donde portaba un top bastante provocativo desde un baño.

El atuendo de la cantante encantó a algunos y en otros despertó críticas: “Qué afán de enseñar todo… ¿llamar la atención?”; “no se puede ser más vulgar, definitivamente el dinero no da la clase” o “yo tengo menos barriga y no me atrevo a tanto”, fueron algunos de los comentarios en redes.

