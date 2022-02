Karl Towns se autoproclama el «mejor tirador de todos los tiempos» entre los hombres altos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- Karl-Anthony Towns conquistó este sábado el concurso de triples dentro del marco de eventos organizados como motivo del All-Star Weekend. Un desenlace no carente de cierta dosis de sorpresa, ya fuera por ocupar el último puesto entre los favoritos según las casas de apuestas o por el nulo protagonismo que han tenido los hombres altos en el tiro exterior hasta no hace tanto.

Así, el center de los Minnesota Timberwolves ha aprovechado este logro para reivindicarse por todo lo alto y responder a todos aquellos críticos con su estilo de juego. “Soy el mejor tirador entre los ‘big men’ de todos los tiempos. Es un hecho. Puedes ver las estadísticas», declaró el interior para el medio The Athletic. «No tengo que jugar como nadie. Todos están tratando de convertirme en la segunda versión de alguien cuando soy la primera versión de mí mismo. No tengo que ser la segunda versión de otra persona. Ya soy una versión original. No tengo que ser un duplicado de nadie”.

Si tomamos como referencia este curso, lo cierto es que Towns presenta una relación entre volumen de triples intentados (269) y acierto (40,9%) que no tiene rival en la NBA. Tan solo Kevin Love es capaz de aguantar el tipo: un 39,3% de efectividad en 321 lanzamientos.

Esta barrera del 40% de acierto ya había sido superada por Towns en otras tres temporadas. Dirk Nowitzki fue capaz de rebasarla en hasta cinco ocasiones, aunque nunca intentó más de cinco triples por partidos, cifra que el jugador de los Timberwolves ha roto en los tres últimos años.

“Recuerdo que todos me decían que hiciera lo mismo. ‘Dale la espalda a la canasta. ¿Por qué Karl lanza triples? No hay razón para que lance triples», continuó Towns. «‘Somos expertos. Lo sabemos hacer mejor que tú’. Mi padre y yo dijimos: ‘que se jodan’. Lo haremos a nuestra manera”.

Towns está promediando 24,4 puntos, 9,7 rebotes y 4,0 asistencias en 52 partidos para unos Timberwolves que han alcanzado el parón por el All-Star en la séptima posición de la Conferencia Oeste.

