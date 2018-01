Karl Towns no le preocupan las críticas de seguidores de los Vikings de Minnesota

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES – Karl-Anthony Towns centro de los Timberwolves de Minnesota Timberwolves, dice que no le preocupan las críticas que recibió por llamarse fanático de los Eagles en un tuit el pasado domingo después de la victoria de Filadelfia sobre los Vikings en el Juego de Campeonato de la NFC.

“No me importa”, dijo Towns este lunes. “Realmente no me importó sin importar cuál era el sentimiento. Realmente no me importaba. Todavía me río hasta hoy en día, la gente todavía me está golpeando, así que todo está bien. Todo está bien.

“Como le dije a [el armador de Timberwolves] Tyus [Jones]: ‘escucha, ahora mismo hay mucho odio hacia mí, pero está todo bien’. Solo entiéndelo, 4 de febrero, 6:30 ET, asegúrense de atraparnos, estaremos en la televisión. Véannos allí”.

Towns, que creció en New Jersey, dijo que ha estado apoyando a los Eagles durante toda su vida, mencionando a Donovan McNabb, Brian Westbrook y algunas de las estrellas que llevaron a los Eagles al Super Bowl XXXIX en 2005.

Towns usó Twitter el pasado domingo para felicitar a los Vikings por una “gran temporada”, pero también para admitir que él tiene que “ir con los Birds”.

Congrats Vikings on a great season as well – much love, Minneapolis! But, I gotta go with the Birds, born and bred a fan #FlyEaglesFly 🦅 — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 22 de enero de 2018

Towns dice que no está preocupado por tratar de recuperar a algunos de los fanáticos de Minnesota que podrían haberse molestado después del juego.

“Tengo que ser yo mismo”, dijo Towns. “Soy un fan de los Eagles desde que era joven. Siempre voy a ser leal a mi equipo. Independientemente de lo que sucedió en ese juego, estaba ganando en ambos sentidos. Iba a dar una gran cantidad de apoyo para los Vikings si ganaban, obviamente iba a dar apoyo para los Eagles si ganaban. Era una situación de ganar-ganar para mí”.

Towns, que dice que asistirá al Super Bowl LII en el US Bank Stadium en Minneapolis, conoció a algunos jugadores de Vikings el año pasado, incluido el ala cerrada Kyle Rudolph.

“Fue un buen juego”, dijo Towns. “Lo disfruté. Lo disfruté mucho… Los apoyo a ambos. Apoyo a los Vikings: este año me convertí en un fanático de los Vikings, especialmente con Kyle y todos los involucrados. Obviamente, soy un gran admirador de los Eagles, así que… no estaba perdiendo este juego. Independientemente de lo que sucediera, iba a tener un equipo al que apoyar en el Super Bowl”.

Towns también dirigió un tuit al entrenador de los Timberwolves, Tom Thibodeau, quien creció en Connecticut y es amigo del entrenador de los New England Patriots, Bill Belichick, al usar una foto del mariscal de campo de los Eagles, Nick Foles, quien lanzó tres pases de touchdown el domingo.

En cuanto a una apuesta potencial entre Towns y Thibodeau, el entrenador veterano no parece interesado. Thibodeau estaba más centrado en encontrar una manera de vencer a los LA Clippers el lunes por la noche.

“No me preocupo por eso”, dijo Thibodeau.

