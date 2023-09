Karl Towns, Jugador Más Valioso del Grupo A en Mundial de Baloncesto

MANILA (Philippines) – La Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 ha brindado a los fanáticos del baloncesto muchos momentos destacados. Antes de pasar a la Segunda Ronda, echemos un vistazo a quiénes fueron los mejores de cada uno de los cuatro grupos y sus aspectos más destacados hasta el momento.

Este no es un premio oficial de la FIBA, pero a todo el mundo le encantan los elogios, así que celebremos a esas estrellas de la Primera Ronda con momentos especiales hechos a medida.

Grupo A – Karl-Anthony Towns – República Dominicana

19,3 puntos, 7,7 rebotes, 2,0 asistencias, 37 por ciento de tiros de campo de tres puntos, 89 por ciento de tiros libres

Es difícil discutir contra el mejor jugador del equipo que para muchos fue el primero del grupo. Karl-Anthony Towns lidera a República Dominicana en anotaciones (19,3 puntos por partido) y rebotes (7,7 rebotes por partido) y también sirve como líder inspirador para el equipo que obtuvo marca de 3-0 en el Grupo A.

Grupo B – Nikola Jovic – Serbia

17,0 puntos, 3,0 asistencias, 2,7 rebotes, 75 por ciento de tiros de campo, 67 por ciento de tiros de tres puntos, 78 por ciento de tiros libres

Nikola Jovic no está jugando como un debutante mundialista de 20 años. El delantero ha comenzado los partidos muy bien y ayudó a la ofensiva serbia a encontrar un ritmo temprano. El jugador del Miami Heat ha mejorado cada vez más a lo largo del torneo, destacando por anotar 25 puntos en un perfecto 9 de 9 tiros, incluidos 5 de 5 triples y 2 de 3 tiros libres contra Sudán del Sur.

Grupo C – Anthony Edwards – EE UU

16,3 puntos, 5,7 rebotes, 3,3 asistencias, 16,7 valoración

Claro, podría haber sido Rondae Hollis Jefferson, y podría haber sido Austin Reaves, pero la realidad es que el Grupo C no vio mejor jugador que Anthony Edwards. El escolta estaba volando alto para sus mates, sus regates siempre te mantienen adivinando, y sus tiros han sido acertados hasta ahora para convertirlo en un líder de este equipo. Edwards dijo que perseguirá los récords de puntuación en los libros de Estados Unidos y, con su confianza y forma, es cuestión de tiempo que establezca todo tipo de nuevas marcas en la historia del baloncesto de Estados Unidos.

Grupo D – Nikola Vucevic – Montenegro

20,7 puntos, 7,0 rebotes, 1,3 asistencias, 1,7 robos, 2,0 tapones, 26,3 valoración

Un Nikola lleva al otro. Nikola Vucevic ha estado en su mejor momento con la camiseta de la selección nacional, convirtiendo a Montenegro en la nación más pequeña en términos de población en alcanzar los 16 dulces de la Copa del Mundo, y su eficiencia ha estado fuera de serie. No tiene miedo de disparar desde fuera del arco, y tiene dos grandes desafíos por delante al enfrentarse a Georgios Papagiannis y Jaren Jackson Jr. en la siguiente ronda.

Grupo E – Dennis Schroder – Alemania

19,7 puntos, 2,7 rebotes, 5,7 asistencias, 2,0 robos, 20,7 valoración

Dennis Schroder tiene la intención de hacer más historia con Alemania y lo está demostrando en la cancha hasta el momento, llevando a su equipo a una victoria por 3-0 en el Grupo E. El veterano de la NBA también está en medio de una buena racha, ya que anotó en dos goles. -dígitos en cada uno de sus ocho partidos en la Copa del Mundo, incluidos 30 contra Australia para convertirse en el segundo jugador alemán en anotar más de 30 puntos en un partido de la Copa del Mundo después de Dirk Nowitzki.

Grupo F – Luka Doncic – Eslovenia

30,0 puntos, 8,0 rebotes, 7,0 asistencias, 3,0 robos, 32,3 valoración

Luka Doncic está apenas en su primera aparición, pero no perdió el tiempo mostrando su magia, colocando a Eslovenia en la cima del Grupo F invicta (3-0). En su debut, anotó 37 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias contra Venezuela para anotar la cuarta mayor cantidad de puntos de un jugador en su primer partido de un Mundial. El jugador de 24 años cayó 34-10-6 contra Georgia en la siguiente salida, lo que nos hizo creer a todos que algún día podría lograr el primer triple-doble en la historia de la Copa del Mundo.

Grupo G – Willy Hernangomez – España

17,3 puntos, 6,0 rebotes, 58,8 por ciento de tiros de campo

Esta es la primera Copa del Mundo en la que España no tiene ni un solo hermano Gasol como ancla en el medio (aunque Pau es el ancla como Embajador Global de la competición). Pero no hay que preocuparse, porque Willy Hernangómez ha estado a la altura del desafío. El jugador de 29 años está sumando 17,3 puntos y 6,0 rebotes por partido y lanzando al 58,8 por ciento desde el campo. No sorprende que hasta ahora haya sido el jugador más eficiente de España en la cancha.

Grupo H – Shai Gilgeous-Alexander – Canadá

22,0 puntos, 8,0 rebotes, 5,7 asistencias, 28,7 EFF

Shai Gilgeous-Alexander ha estado espectacular en su debut en la Copa Mundial con Canadá. Está entre los cinco primeros del torneo en puntuación y entre los tres primeros en eficiencia general. También tiene unos mangos enfermizos que han puesto a sus defensores en patines una y otra vez. Sin duda, la SGA está decidida a llevar a Canadá a una carrera profunda en el torneo.