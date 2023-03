Karl Towns estará de vuelta con Minnesota en las próximas semanas

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Karl-Anthony Towns hará su reaparición con los Timberwolves antes de que termine la temporada regular. Así lo ha anunciado la propia franquicia de Minnesota, que ha lanzado un comunicado en el que informan de que el pívot está progresando adecuadamente en su rehabilitación y está haciendo ejercicios en pista. Según comentan, se espera que pueda estar de vuelta con el equipo en las próximas semanas, aunque la fecha exacta no se sabrá hasta futuras actualizaciones.

Cuando Towns cayó lesionado a finales de noviembre se esperaba que su ausencia no se prolongase más de un mes y medio, pero la recuperación ha sido más lenta de lo esperado y ha acabado perdiéndose gran parte del curso. Karl solo ha podido jugar 21 partidos, aunque lo cierto es que, a nivel de resultados, su ausencia no ha terminado de tener un gran impacto. El cuadro de Finch arrancó el curso con ciertos problemas (10-11 en los encuentros con Towns) y, aunque no puede decirse que las cosas vayan mucho mejor (25-23 sin él), tampoco se han desmoronado. De hecho, este periodo de ausencia puede haber incluso aclarado algunas dudas con respecto al futuro de la franquicia, pues lo cierto es que ahora mismo parece difícilmente discutible que este es el equipo que Anthony Edwards.

En cualquier caso, el regreso del pívot para los últimos duelos de temporada regular y la postemporada puede dar un importante impulso al equipo a nivel ofensivo, impulso más que necesario dados los problemas que están teniendo en este respecto. Incluso si le estaba costando acostumbrarse a jugar junto a Rudy Gobert, cuenta con numerosos recursos para hacer a los Timberwolves un equipo más peligroso y para ayudarles a, como mínimo, repetir presencia en playoffs y tratar de mejorar lo logrado el año pasado.

Relacionado